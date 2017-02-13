«Тунеядцы» игнорируют указ Лукашенко 28 13.02.2017, 9:06

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Налог на тунеядство заплатил только каждый десятый.

Налоговые органы отправили порядка 470 тысяч извещений о необходимости уплаты сбора согласно декрету «О предупреждении социального иждивенчества». Однако пока заплатил только каждый десятый - около 46 тысяч человек.

На данный момент сумма полученных средств составляет 14 млн рублей (это порядка 7 млн долларов), сообщил в эфире ОНТ представитель Министерства по налогам и сборам Михаил Рассолько.

- Сколько извещений на оплату сбора на финансирование государственных расходов отравлено?

– Направлено более 470 тысяч извещений.

- Крайний срок уплаты – 20 февраля, то есть осталась всего неделя. Все ли граждане исправно платят?

– На сегодняшний день можно говорить о том, что оплатили сбор порядка 10% – это около 46 тысяч граждан. Поступившая сумма – порядка 14 млн рублей. Что касается активности, то можно сказать, что, к сожалению, мы имеем такую практику, что активными наши граждане становятся в последние дни. Поэтому прогнозировать, какое количество граждан уплатит налог, проблематично. Но я могу отметить, что большое количество обращений в настоящее время имеется в местные исполнительные органы и советы депутатов – граждане обращаются за возможностью освобождения от уплаты этого сбора.

- Если ли уже данные, сколько таких людей?

– В каждой области это количество разное: где-то уже 300 заявлений имеется в исполкомах, где-то до тысячи доходит. Поэтому здесь, конечно, говорить о более точной цифре можно будет потом. Но, конечно, мы даём разъяснение гражданам. Поэтому если кто-то имеет право на льготу – нужно предоставить соответствующие документы. Если какая-то ситуация тяжёлая – чтобы человек обратился вовремя, а не оставлял на последний день срока уплаты сбора.

Напомним, что 17 февраля в 18-00 на Октябрьской площади Минска начнется Марш рассерженных белорусов с требованием отмены декрета о «тунеядцах».