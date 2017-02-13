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Лукашенко не хочет слезать с «мертвой лошади»

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  • Михаил Брошин, «Солидарность»
  • 13.02.2017, 9:21
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Фото: Дмитрий Азаров/«Коммерсантъ»

Трудовую неделю Александра Лукашенко венчало совещание по актуальным вопросам развития экономики.

Предполагалось, что в ходе дискуссии собравшиеся определятся «по дальнейшим действиям, возможно нестандартным, которые могут придать дополнительный импульс белорусской экономике».

Но совещание стало совершенно бессмысленным уже в первые минуты, сразу после того, как Лукашенко предупредил о недопустимости отхода от генеральной линии развития государства и экономической политики.

Руководитель Беларуси упорно не желает отказываться от «уникальной модели», которая на практике дискредитировала себя, приведя к экономическому кризису, валютным потрясениям и прочим выдающимся последствиям.

Лукашенко продолжает игнорировать мудрость индейцев дакота, которая гласит: если ты заметил, что скачешь на дохлой лошади, – слезь с неё.

Однако острословы заметили, что зачастую в жизни люди (не только руководители Беларуси) руководствуются другими стратегиями:

– достают более крепкий кнут;

– меняют всадника;

– говорят себе: «мы и раньше скакали на дохлой лошади»;

– создают рабочую группу для изучения дохлой лошади;

– посещают разные места, чтобы посмотреть, как там скачут на дохлых лошадях;

– создают отдел по оживлению дохлой лошади;

– устраивают тренировки, чтобы научиться лучше скакать на дохлой лошади;

– проводят сравнительный анализ всевозможных дохлых лошадей;

– изменяют критерии, устанавливающие, что лошадь мертва;

– нанимают на стороне людей, якобы умеющих скакать на дохлой лошади;

– внушают себе, что ни одна лошадь не может быть настолько дохлой, чтобы на ней нельзя было скакать;

– проводят исследования, чтобы узнать, есть ли более хорошие или более дешёвые дохлые лошади;

– объясняют, что наша дохлая лошадь быстрее, лучше и дешевле, чем другие;

– создают совет по качеству, чтобы найти применение дохлым лошадям;

– пересматривают условия работы для дохлых лошадей;

– расширяют сферу применения дохлых лошадей;

– и, наконец: образуют особый отдел, в котором изучают потребности именно дохлых лошадей.

Уважаемые читатели сами могут определить пункты, которые власти Беларуси уже выполнили, а которые им еще предстоит реализовать на практике.

Кстати, у нас была история, пусть и в миниатюре, зато буквально, связанная с мёртвой «кобылой»: под Минском пытались производить иранскую версию давно снятой с производства модели «Пежо». Называлось это замечательное авто «Саманд», что в переводе означает «скакун». Этот проект, вызвавший горячий энтузиазм у Александра Лукашенко, в итоге провалился с оглушительным треском.

Но впрок урок не пошел. Танцы вокруг «дохлых лошадей» продолжаются. И всё это было бы очень забавно, но, к сожалению, в процессе этого шоу мы теряем и время, и деньги.

Михаил Брошин, «Солидарность»


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