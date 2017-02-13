закрыть
13 февраля 2017, понедельник, 11:14
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Конфузом обернулась попытка «Советской Белоруссии» замять скандал с Жаданом

8
  • 13.02.2017, 9:38
  • 4,350
Сергей Жадан

Газета администрации Лукашенко одной из первых среди государственных СМИ сообщила об инциденте.

Государственные СМИ дружно хранили молчание на протяжении субботы, пока развивался скандал вокруг задержания и депортации украинского поэта Сергея Жадана, пишет «Салідарнасць».

Поздно вечером на сайте газеты «СБ. Беларусь сегодня» появилась заметка под названием «Много шума. И ничего…», в которой в шести предложениях читателю попытались объяснить, что скандал вызвал лишь «определенное напряжение между МИД Украины и Беларуси» и вскоре был решен.

Скриншот страницы sb.by, сделанный до того, как в тексте обнаружили ошибку

В статье нет ни слова о том, что гостя увезли из гостиничного номера посреди ночи, оставив до утра в камере ИВС. Ни слова о том, что это уже второе ночное задержание гражданина Украины в этом месяце. И ничего о реакции внутри Беларуси и в Украине.

Кроме того, первоначально автор статьи неправильно указала фамилию героя истории, назвав его Жадановым. Более того, в тексте говорится о том, что «Беларусь находится с Россией в одной визовой зоне», в то время, как переговоры о ее создании еще только ведутся.

Вскоре искаженную фамилию украинского литератора исправили, оставив в тексте единую визовую зону. А позже и заголовок изменили, снабдив новый прозрачным намеком — « Жадан реабилитирован. Не посмертно...».


Мнение

Одиссея Сергея Жадана
Одиссея Сергея Жадана Богдан Яременко
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор Андрей Ожаровский
Уже не смешно
Уже не смешно Ирина Халип
Куба или Эстония?
Куба или Эстония? Леонид Злотников


Интервью

Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой