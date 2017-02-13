Старожил Веснинки: Нам остается только лезть на кран 3 13.02.2017, 9:45

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Фото: tut:by

Жителей частного сектора на берегу Дроздов сгоняют с земли.

Александр Плаксенок живет в доме № 3 проезда Веснинка на берегу водохранилища Дрозды. Рядом строятся соседи — силовик, главврач передовой больницы, сербский девелопер. У Александра Анатольевича есть полдома, две дочки, зять, две внучки, лодка и три кота. Еще участок в 13 соток, которым он владеет в равных долях с родственницей Юлией. Воду он берет из лунки — пробил недалеко от берега, питьевую — из колонки на соседней улице. Александр Плаксенок так и жил бы себе дальше, но городу понадобилась его земля, пишет tut.by.

Мингорисполком настаивает, чтобы люди выселялись, потому что их участок пойдет под рекреационную зону, а также «для формирования участка под строительство индивидуального жилого дома для последующей продажи с аукциона». То есть на месте дома Александра Плаксенка построят новый дом, но уже не для него.

Дом № 1

В проезде Веснинка осталось всего два дома с местными жителями — № 1 и № 3. В первом доме появился недавно газ, а вместе с ним и уверенность в том, что жилье не снесут. Зять Александра Плаксенка Андрей рассказал, что жильцам дома № 1 городские власти разрешили снести дом и построить на его месте другой. Такого же сценария ожидала и семья Александра Плаксенка. Им хотелось бы и дальше жить на берегу водохранилища Дрозды…

Дом Александра Плаксенка

Дом Александра Плаксенка был построен еще до войны, в 1936 году. Участок был когда-то большой — 25 соток. Со временем дом № 3 разделили между родственниками на две доли, землю — тоже. В «половине» Александра Анатольевича прописано шесть человек — дочки, внучки, зять и сам хозяин. Общая площадь их части дома — 50 «квадратов». Общий на две половины дома участок на сегодняшний день составляет всего 13 соток — город понемножку «отрезал огороды».

Зять Александра Плаксенка Андрей готов за свой счет снести старый дом и построить новый

В последний раз землю Плаксенков «резали» в 2012 году, когда готовили комплексную реконструкцию района (в границах ул. Веснинка — пер. Веснинка — просп. Победителей). Тогда, правда, дело обошлось «малой кровью»: у Александра Анатольевича изъяли всего 0,0114 га земли и снесли хозпостройку. В документе было указано, что 1,4 сотки изымаются «без согласия» и с денежной компенсацией — 323 тысячи 500 рублей.

Начиная с сентября 2013 года Александр Плаксенок начал получать уведомления из УКСа Центрального района и комитета архитектуры Мингорисполкома о том, что его «участок 0,1386 га подлежит изъятию в государственных нуждах, а дом — сносу». В качестве компенсации семье (на тот момент, в 2013 году, было пять человек) предложили трехкомнатную квартиру на улице Мирошниченко.

Дом Александра Плаксенка

— Мы не согласились, — рассказывает зять Александра Плаксенка Андрей. — Для начала хотели разобраться в ситуации и своих правах, не верили, что так легко город может забрать участок, который лишь частично попадает в ландшафтно-рекреационную зону. Пусть бы отрезали нужную для города часть, никто не был против. В свою очередь мы бы за свой счет снесли дом, и на той земле, что осталась, построили бы новый.

Веснинка все еще напоминает большую строительную площадку

В ноябре 2015 года УКС Центрального района представил на общественное обсуждение жителям Веснинки «Градостроительный проект детального планирования кварталов усадебной застройки ул. Веснинка — пер. Веснинка — просп. Победителей» с внесением изменений в ПДП. Андрей тоже был на этом обсуждении и оставил письменное обращение: от имени тестя Александра Плаксенка просил вместо изымаемого участка, который входит в границы прибрежной полосы водохранилища Дрозды, передать участок, примыкающий к домовладению по проезду Веснинка, 3. Проще говоря, ту часть земли, что не входила в ландшафтно-рекреационную зону.

— В январе 2016 года получили ответ от замглавы администрации Центрального района: «администрация района в пределах компетенции не возражает против предоставления Вам указанного участка (о котором говорилось выше. — Прим. TUT.BY) и предлагает обратиться в службу «Одно окно» Мингорисполкома с соответствующим заявлением», — читает документ Андрей. — Заявление мы написали и в феврале получили ответ Мингорисполкома о том, что вопрос требует дополнительной проработки.

Мы не будем вдаваться в подробности дальнейшей переписки с чиновниками. Заветная фраза о том, что им участок не оставят, а отдадут его под строительство другим, принадлежит комитету архитектуры и строительства Мингорисполкома.

Андрей готов за свой счет снести старый дом и построить новый

— Это в голове не укладывается. А почему не разрешают нам, тем, кто живет на этой земле уже в четвертом поколении? — задается вопросами Андрей. — УКС Центрального района в очередной раз предлагает нам компенсацию. Теперь вот двухкомнатную квартиру на улице Карского и денежную компенсацию. И никто не хочет нас услышать: мы хотим жить на своей земле, готовы за свой счет снести старый дом и построить новый. Так в чем же дело? Кому будут строить дом на изъятом участке? Наверное, поступят, как с тем участком, который отрезали от наших огородов «под строительство трансформаторной подстанции». Там сейчас залили фундамент под жилой дом — строится высокопоставленный чиновник. А нам что, на кран теперь лезть?

В последнем письме УКСа Центрального района было сказано, что нас могут выселить по решению суда в ту «двушку», что предлагали раньше вместе с денежной компенсацией.

По словам местных, этот дом построил себе председатель КГБ Валерий Вакульчик

Дом сербского застройщика

Тесть Андрея, Александр Плаксенок, показал нам черно-белые фотографии той счастливой жизни, которая была тут раньше.

— Смотрите, какой голый берег был. Все эти деревья, что здесь растут, мы сажали, — перебирает снимки Александр Анатольевич. — Тут вот жена моя, ныне покойная, с дочкой в лодке. Представляете, тут у каждого была своя лодка! Теперь вот только моя осталась, держится пока…