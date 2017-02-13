Бьерндален: Было здорово наблюдать финиш Дарьи, держа дочь на коленях 13.02.2017, 10:05

Оле-Эйнар Бьерндален

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Норвежский биатлонист прокомментировал успех Домрачевой как спортсмен и как муж.

Легендарный норвежский биатлонист Оле-Эйнар Бьерндален после бронзового финиша в гонке преследования на чемпионате мира в Хохфильцене прокомментировал Dagbladet (перевод – pressball.by) серебряный успех в аналогичной гонке своей супруги Дарьи Домрачевой :

- Сегодняшний день принес облегчение всей семье. Было здорово наблюдать финиш Дарьи, держа Ксению на коленях. Дарья — независимая и невероятно сильная личность. Нам обоим нравится постигать что-то новое, но мы прислушиваемся друг к другу. У нее есть выдающиеся качества, на которых я учусь. Но мы не так много говорим о биатлоне.

- У вас есть контакт во время чемпионата мира?

- Ну мы же живем в одной комнате. Так что немного есть, должен признаться. Хотите более развернутый ответ? Нет, это слишком личное, остановимся на этом.