Официоз рапортует: Идем вперед по заготовкам улиток, раков и личинок хирономид 8 13.02.2017, 10:10

«Совбелия» порадовалась «успехам» на стратегических направлениях развития экономики.

Минприроды создало правовые условия для организации производства продукции осетровых рыб на экспорт. Уже зарегистрировано 6 производственных объектов, за год выдано 74 разрешения на экспорт икры, живой рыбы и субпродуктов из них, общая стоимость которых составила 423,18 тысячи евро, пишет sb.by.

В природоохранном ведомстве также отмечают тенденцию к расширению использования других биоресурсов, в частности, виноградной улитки, длиннопалого рака и личинок хирономид (мотыля).

Всего в стране заготовкой этих видов занимается 13 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

За минувший год они заготовили 764,6 тонны виноградной улитки или 80,7% от установленного лимита, 2,78 тонны длиннопалого рака или 22,5% соответственно; 4,44 тонны личинок хирономид или 13,1%.

Суммарный оборот этой продукции составил порядка 0,52 млн евро, в том числе от экспорта – 0,46 млн евро.