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В окрестностях самой высокой дамбы в США эвакуируют 100 тысяч человек

  • 13.02.2017, 10:20
Фото: AP

230-метровая дамба на озере Оровиль может рухнуть в любой момент.

Власти Калифорнии призвали жителей севера штата покинуть район вблизи Оровилльской плотины из-за повреждения аварийного водосброса на 230-метровой дамбе, сообщает русская служба ВВС.

Существует угроза затопления в районе самой высокой дамбы в США.

Аварийный водосброс может не выдержать нагрузки и рухнуть в любой момент, заявляют власти, предлагаю тысячам жителей покинуть свои дома.

Фото: Reuters

После сильных ливневых дождей уровень воды в озере Оровилль поднялся до критической отметки, понизить который не удается из-за неисправного состояния аварийного водосброса.

Речь идет о том, что если аварийный водосброс перестанет выполнять свою функцию, то вода из озера может подняться вышел уровня плотины, что грозит неконтролируемым перетоком воды через кромку плотины.

Фото: San Francisco Chronicle

За 50-летнию историю Оровилльской плотины, самой высокой в США (230 метров), эвакуация местных жителей предлагается впервые. В сообщении шерифа одноименного города Оровилль специально подчеркивается, что это не учения, а реальная чрезвычайная ситуация.

Всем 100 тысячам жителям настоятельно рекомендовано покинуть город и отъехать от него подальше на север.


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