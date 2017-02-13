«Дзякуй, Гародня!»: Brutto феерично выступили в гродненском Ледовом дворце 1 13.02.2017, 10:30

Фото: tut.by

Гродненский концерт Brutto прошел на одном дыхании, зал «раскачивать» не пришлось.

После концертов в Барановичах и Бресте музыканты Brutto добрались и до Гродно, где собрали полный зал поклонников. Концерт прошел в гродненском Ледовом дворце 12 февраля, сообщает tut.by.

Перед концертом Виталий Гурков рассказал, что группа вернулась всерьез и надолго, а гастрольный тур по городам Беларуси только набирает свою силу.

Brutto перед гродненскими зрителями выступали с программой Double Hot, куда вошли лучшие треки группы из альбомов «Родны край» и Underdog, а также хиты «Ляписов» за последние 10 лет.

Послушать музыкантов в Ледовый дворец пришли совершенно разные люди. И если парней с татуировками и в майках с логотипом группы видеть было совершенно неудивительно, то вот бабушки с внуками, а также подпевающие и лихо танцующие девушки на высоких каблуках выглядели несколько экзотично.

«Раскачивать» зал музыкантам не пришлось. С первых аккордов люди на танцполе танцевали и пели вместе с группой, а через полчаса после начала подключилась и галерка.

Кажется, гродненский концерт Brutto прошел на одном дыхании. Все это время музыканты держали зал, который по-настоящему «отрывался» под знакомые мелодии.

Завершая выступление, Сергей Михалок поблагодарил гродненских зрителей: «Дзякуй, Гародня!». Зал взорвался аплодисментами.

Гастрольный тур музыкантов продолжится в Бобруйске, где Brutto выступит уже 15 февраля.