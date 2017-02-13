Власти заведут базу данных на нарушивших безвизовый срок пребывания 3 13.02.2017, 10:38

Иностранцев, не уехавших через пять дней, будут искать и наказывать.

Белорусские власти будут вести базу данных иностранцев, нарушивших пятидневный безвизовый срок пребывания в стране, и наказывать их, заявил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун в эфире белорусского телевидения в воскресенье, сообщает РИА «Новости».

В воскресенье в Беларуси начал действовать пятидневный безвизовый режим въезда для граждан 80 стран, включая государства Евросоюза и США. Соответствующий указ устанавливает безвизовый въезд через Национальный аэропорт Минска на срок не более пяти суток для граждан 80 стран. Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные государства.

«Мы будем вести банк данных тех лиц, которые «потерялись», образно говоря, — которые в течение пяти дней не выехали из Беларуси. Будем их искать через различные информационные ресурсы, а также в последующем наказывать», — сказал Бегун.

При этом он отметил, что иностранец, приехавший в Беларусь без визы, но желающий продлить свое пребывание в стране на срок более пяти дней, может получить визу на месте.

«Если же обстоятельства связаны с тем, что, допустим, заболел, или перенесен рейс, или другие непредвиденные обстоятельства, или он продолжает программу туристическую, то, конечно, мы будем подходить дифференцированно и продлевать пребывание на территории Республики Беларусь», — сказал начальник департамента.

Он уточнил, что в случае необходимости белорусские власти будут оформлять иностранцам соответствующую визу, на основании которой можно будет выехать из страны через любой пункт пропуска, а не только через минский аэропорт.