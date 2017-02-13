Быков: Если это «русский мир» – вот то, что творится сейчас на Донбассе, – то это не мой мир 13.02.2017, 10:48

Дмитрий Быков

Все хорошее, что могло быть сделано в истории РФ, все надежды и иллюзии были перечеркнуты аннексией Крыма и войной на Донбассе.

Об этом заявил российский поэт и публицист Дмитрий Быков в эфире «Эха Москвы».

«Если это «русский мир» – вот то, что творится сейчас на Донбассе, – то это не мой мир. И я бы считал клеветой, русофобией, клеветой на русское сознание считал бы приписывать ему свойства русской души, русского характера. «Мы такие добрые, что всех вас сейчас убьем», – это штамп, который к «русскому миру» не имеет никакого отношения», – отметил Быков.

По его мнению, масштаб расплаты может быть «чудовищным».

«Можно только ужасаться тому, что там сейчас происходит, и думать о масштабах расплаты, национальной в том числе. А масштабы этой расплаты могут оказаться чудовищными. Мы не представляем их себе, потому что для кого-то отрезвление будет очень горьким, это будет просто трагедия. Ну а кому-то придется отвечать за все это вполне серьезно. Потому что все хорошее, что могло быть сделано в российской истории, могло или не было сделано, все надежды, все иллюзии были крест-накрест перечеркнуты сначала Крымом… Потому что именно Крым – начало Донбасса», – заявил писатель.

Он добавил, что Донбасс также будет впоследствии «очень мрачной вехой» в истории развития России.

«После Донбасса стало ясно, что слишком долгое нежелание России присмотреться к себе и понять себя привело к этим патологическим абсолютно проявлениям. И мне кажется, что это не столько даже ошибка и не столько чья-то злая воля, сколько это гигантская национальная трагедия, масштаб которой, еще раз говорю, мы будем оценивать многие годы», – подчеркнул Быков.

По его мнению, эта ситуация вряд ли остановится в ближайшее время, «а если и остановится, то все равно будет между нами всеми стоять, как труп непогребенный».

«Это был тот самый случай, когда Россия даже не с европейского, а именно со своего пути соступила в черное болото, в черную бездну. И как долго нам будет это аукаться, я себе представить не могу. И сколько еще крови там будет литься… И главное – сколько отвратительных черт полезло из людей, которые внешне были абсолютно, ну, белыми и пушистыми или во всяком случае нейтральными; сколько чудовищных превращений мы наблюдали, и превращений, в которых обратного хода нет», – уверен Быков.

Он добавил, что именно такой образ «русского мира» будет еще долго «являться в страшных снах».

Напомним, Россия аннексировала Крым после незаконного «референдума» 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.