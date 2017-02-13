закрыть
13 февраля 2017, понедельник, 11:14
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Быков: Если это «русский мир» – вот то, что творится сейчас на Донбассе, – то это не мой мир

  • 13.02.2017, 10:48
Дмитрий Быков

Все хорошее, что могло быть сделано в истории РФ, все надежды и иллюзии были перечеркнуты аннексией Крыма и войной на Донбассе.

Об этом заявил российский поэт и публицист Дмитрий Быков в эфире «Эха Москвы».

«Если это «русский мир» – вот то, что творится сейчас на Донбассе, – то это не мой мир. И я бы считал клеветой, русофобией, клеветой на русское сознание считал бы приписывать ему свойства русской души, русского характера. «Мы такие добрые, что всех вас сейчас убьем», – это штамп, который к «русскому миру» не имеет никакого отношения», – отметил Быков.

По его мнению, масштаб расплаты может быть «чудовищным».

«Можно только ужасаться тому, что там сейчас происходит, и думать о масштабах расплаты, национальной в том числе. А масштабы этой расплаты могут оказаться чудовищными. Мы не представляем их себе, потому что для кого-то отрезвление будет очень горьким, это будет просто трагедия. Ну а кому-то придется отвечать за все это вполне серьезно. Потому что все хорошее, что могло быть сделано в российской истории, могло или не было сделано, все надежды, все иллюзии были крест-накрест перечеркнуты сначала Крымом… Потому что именно Крым – начало Донбасса», – заявил писатель.

Он добавил, что Донбасс также будет впоследствии «очень мрачной вехой» в истории развития России.

«После Донбасса стало ясно, что слишком долгое нежелание России присмотреться к себе и понять себя привело к этим патологическим абсолютно проявлениям. И мне кажется, что это не столько даже ошибка и не столько чья-то злая воля, сколько это гигантская национальная трагедия, масштаб которой, еще раз говорю, мы будем оценивать многие годы», – подчеркнул Быков.

По его мнению, эта ситуация вряд ли остановится в ближайшее время, «а если и остановится, то все равно будет между нами всеми стоять, как труп непогребенный».

«Это был тот самый случай, когда Россия даже не с европейского, а именно со своего пути соступила в черное болото, в черную бездну. И как долго нам будет это аукаться, я себе представить не могу. И сколько еще крови там будет литься… И главное – сколько отвратительных черт полезло из людей, которые внешне были абсолютно, ну, белыми и пушистыми или во всяком случае нейтральными; сколько чудовищных превращений мы наблюдали, и превращений, в которых обратного хода нет», – уверен Быков.

Он добавил, что именно такой образ «русского мира» будет еще долго «являться в страшных снах».

Напомним, Россия аннексировала Крым после незаконного «референдума» 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.


Мнение

Одиссея Сергея Жадана
Одиссея Сергея Жадана Богдан Яременко
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор Андрей Ожаровский
Уже не смешно
Уже не смешно Ирина Халип
Куба или Эстония?
Куба или Эстония? Леонид Злотников


Интервью

Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой