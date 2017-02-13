Выигравшая в лотерею $1,2 миллиона шотландка пожаловалась на скучную жизнь 1 13.02.2017, 10:59

Джейн Парк

17-летняя девушка решила, что с выигрышем надо было подождать до совершеннолетия.

Жительница Эдинбурга (Шотландия), выигравшая в лотерею миллион фунтов стерлингов (более 1,2 миллиона долларов), обвинила организаторов конкурса в том, что деньги испортили ей жизнь. Об этом пишет The Daily Mirror (перевод – lenta.ru).

Джейн Парк (Jane Park) выиграла джекпот в 17 лет, когда впервые купила лотерейный билет. Спустя четыре года девушка пришла к выводу, что не должна была получать крупный выигрыш, не достигнув совершеннолетия. Шотландка пожаловалась изданию, что ей наскучила одежда от известных дизайнеров и отдых на дорогих курортах. «Иногда мне кажется, что выигрыш в лотерею разрушил мою жизнь», — сказала она.

По словам Парк, крупная сумма послужила для нее причиной серьезного стресса. «Мне кажется, человек должен иметь возможность выиграть в лотерею после достижения 18 лет», — говорит она. Организаторы розыгрыша предлагали девушке финансовую консультацию, но шотландка предпочла ей советы членов семьи.