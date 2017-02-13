Таможенники назвали Скорину «человеком с неизвестной символикой» 13.02.2017, 11:12

Наклейки с Франциском Скориной отправили на экспертизу как «предположительно экстремистские».

7200 наклеек группы «Мая краіна Беларусь» с изображениями национальной символики, изъятых брестскими таможенниками, отправили на экспертизу. Об этом «Радыё Свабода» сообщил один из администраторов группы.

Другой администратор группы, студент одного из минских вузов, въезжал 1 февраля в Беларусь из Украины через переход «Хотислав». Во время личного досмотра таможенники нашли печатную продукцию в личных вещах и составили протокол. В акте изъятия говорится, что «содержание некоторых наклеек, предположительно, имеет экстремистский характер».

Конфискованы наклейки девяти видов. Среди них изображения герба «Погоня», Франциска Скорины и бело-красного белого флага.

В тексте решения гербы «Погоня» и «Колюмны», а также логотип группы фигурируют «Мая краіна Беларусь» как «неизвестная символика». Франциска Скорину таможенники назвали «человеком с неизвестной символикой».

В решении об экспертизе перечень наклеек представлен следующим образом:

1. Наклейка «500 лет белорусской Библии» с изображением человека (Франциск Скорина) с неизвестной символикой.

2. Наклейка «Не силой, а умом» с изображением солнца, книги и неизвестной символики.

3. Наклейка «Дед Налог» с изображением человека и четырех грузовых машин.

4. Наклейка с изображением человека с головой зубра и неизвестной символикой.

«Мая краіна Беларусь» - одна из самых популярных белорусских групп в социальных сетях. На нее подписано около 150 тысяч человек.