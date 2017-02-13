закрыть
13 февраля 2017, понедельник, 16:00
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Минске начался суд над напавшим на учительницу гимназистом

23
  • 13.02.2017, 11:30
  • 3,922
ФОТО: СЕРГЕЙ ПУШКИН

Подростку грозит до 12 лет лишения свободы.

Сегодня Минский городской суд начал рассмотрение громкого уголовного дела. 15-летнего гимназиста Д. обвиняют сразу по двум статьям Уголовного кодекса. Подростку грозит до 12 лет лишения свободы.

Родители гимназиста на суде впервые увидели сына после случившегося.

С момента нападения, 23 мая 2016 года, ни руководство гимназии № 74, ни родители обвиняемого ни разу не дали комментариев по поводу произошедшего.

О том, что произошло в школе в тот день, известно со слов 57-летней пострадавшей учительницы. Утром в класс зашел 15-летний Д., молча закрыл за собой дверь и напал на преподавателя с ножом. По версии следствия, он нанес 17 ножевых ударов. Учительницу увезли в реанимацию, ученика 9 класса — в СИЗО № 1 на Володарского.

— Сразу после ЧП было сделано заявление, что на территории гимназии был обнаружен нож. Нож действительно нашли, но экспертиза показала: к данному происшествию он не имеет никакого отношения. До сих пор неизвестно, чем ранили учительницу, — рассказал tut.by источник, который знаком с материалами уголовного дела.

Суд проходит в закрытом режиме. На заседание пострадавшая пришла вместе с дочкой. От любых комментариев учительница русского языка и литературы Валентина Г. отказалась. Ее интересы защищает адвокат Дакутько, которая участвовала в громком «Деле 17-ти» и сейчас участвует в процессе Ошмянской таможни.

В коридоре перед залом суда учительница и родители обвиняемого 15-летнего Д. стоят в разных углах, стараются друг на друга не смотреть и не разговаривать.

Ученика гимназии № 74 будут защищать несколько адвокатов. Одна из них — Людмила Палочкина, она была адвокатом директора «Беллегпромпроекта» Семена Иокши, которого осудили за взятку в 500 тысяч долларов, а потом оправдали. Кроме того, Палочкина была защитником бывшего военного судьи Юрия Тузова, осужденного за взятку. Судья — Валентина Зенькевич.

Несовершеннолетний гимназист дал показания только в первый день своего задержания. Потом он отказался сотрудничать со следствием и признавать свою вину в произошедшем.

На суде родители подростка впервые увидят сына после случившегося 23 мая.

— Следователь не разрешил ни одного свидания, — рассказывали журналисты родители одноклассников Д.

Пострадавшая учительница вернулась работать в гимназию № 74, в тот же кабинет, где на нее напали с ножом.

Ученика 9 класса обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 139 «Покушение на убийство». По законодательству, подростку грозит до 12 лет лишения свободы. С учетом того, что мальчик несовершеннолетний, суд будет проходить в закрытом режиме.


Мнение

Одиссея Сергея Жадана
Одиссея Сергея Жадана Богдан Яременко
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор Андрей Ожаровский
Уже не смешно
Уже не смешно Ирина Халип
Куба или Эстония?
Куба или Эстония? Леонид Злотников


Интервью

Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой