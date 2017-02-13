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Бьорндален и Домрачева стали первыми мужем и женой с 2004-го, выигравшими медали ЧМ в один день

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  • 13.02.2017, 11:34
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Кроме того, 43-летний Уле-Эйнар Бьорндален не уезжает без медалей с главных стартов с 1997 года.

Биатлонисты норвежец Уле-Эйнар Бьорндален и белоруска Дарья Домрачева 12 февраля стали первыми с 2004 года мужем и женой, выигравшими медали чемпионата мира в один день, пишет tut.by.

На чемпионате мира — 2004 француз Рафаэль Пуаре был вторым в гонке преследования, а его супруга Лив-Грете одержала победу.

На том же турнире Рафаэль и Лив-Грете выиграли награды в одной дисциплине — золотые медали в масс-стартах.

Напомним, что 12 февраля Дарья Домрачева стала второй в гонке преследования на чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене, а Уле-Эйнар Бьорндален завоевал бронзу в аналогичной дисциплине.

Кроме того, 43-летний Уле-Эйнар Бьорндален не уезжает без медалей с главных стартов (чемпионатов мира и Олимпиад) с 1997 года!

Свою первую медаль чемпионатов мира в карьере Бьорндален выиграл 20 лет назад (также бронза в гонке преследования).

Всего у норвежца 45 медалей чемпионатов мира в карьере (20−14−11) и 13 медалей Олимпиад (8−4−1).

— Для меня эта гонка сложилась фантастически. Это, по сути, победа. Я безумно счастлив. Ну и серебро Дарьи тоже просто великолепно! — приводит Dagbladet слова Бьорндалена после бронзового финиша в гонке преследования на ЧМ-2017.

— Дарья была так сильна, и это стало для меня большой мотивацией. Для нее это как победа и первый подиум в этом сезоне. Я думал, что ей не добраться до медали, но она удивила и провела потрясающую гонку.

Бронза для меня очень много значит. Я чувствую, что моя форма лучше. Сегодняшний день принес облегчение всей семье. Было здорово наблюдать финиш Дарьи, держа Ксению на коленях.

Дарья — независимая и невероятно сильная личность. Нам обоим нравится постигать что-то новое, но мы прислушиваемся друг к другу. У нее есть выдающиеся качества, на которых я учусь. Мы не так много говорим о биатлоне.

— У вас есть контакт во время чемпионата мира?

— Ну мы же живем в одной комнате. Так что немного есть, должен признаться. Хотите более развернутый ответ? Нет, это слишком личное, остановимся на этом, — сказал Бьорндален.


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