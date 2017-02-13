Профсоюз РЭП помогает вернуть $4600 экс-работнику певицы Александры Гайдук 13.02.2017, 11:44

4,974

Дмитрий Николае работал коммерческим директором в ООО «Интермедиагрупп» 3 года, с 2009 по 2012-й.

Компания занималась рекламными услугами, а ее учредителями стали партнеры Александр Иванов и певица Александра Гайдук, которые также некоторое время руководили телеканалом «БелМузТВ», пишет praca-by.info.

По словам правового инспектора профсоюза РЭП Юрия Белякова, когда работник увидел, что компания работает неэффективно и скатывается в долговую яму (в частности, нерационально использовался займ от «Банка Торговый Капитал»), решил уволиться. В 2012-2013 годах суды обязали ООО «Интермедиагрупп» выплатить в пользу Дмитрия Николаева около 93 млн рублей задолженности по зарплате и выходного пособия.

Однако этого так и не произошло. Не сумели добиться исполнения решения суда и судебные исполнители.

– Знакомые Дмитрия Николаева посоветовали ему обратиться за помощью в наш профсоюз, поскольку были наслышаны об успешных результатах работы наших юристов по защите прав наемных работников. Был подан иск в хозяйственный суд города Минска о привлечении руководителей и собственников ООО «Интермедиагрупп» к субсидиарной ответственности по долгам юрлица. Бывший работник надеется, что этот шаг вернет совесть должников, и, прежде всего, им станет стыдно перед самими собой, ведь все это время они пытались скрываться, меняли свои номера телефонов и места проживания, – рассказал правовой инспектор профсоюза РЭП Юрий Беляков.