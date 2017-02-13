Адель отказалась от «Грэмми» за лучший альбом 13.02.2017, 11:59

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Фото: Jason LaVeris/FilmMagic

Британская певица заявила, что Бейонсе больше заслуживает этой победы.

Британская певица Адель отказалась принять награду музыкальной премии «Грэмми» за свой альбом «25», объявив, что американская исполнительница Бейонсе больше заслуживает этой победы, сообщает lenta.ru со ссылкой на NME.

«Я никак не могу забрать эту награду», — заявила Адель. Она подчеркнула, что считает Бейонсе своим кумиром, а ее альбом Lemonade — «монументальным».

«Я восхищаюсь тобой и я хотела бы, чтобы ты была моей мамочкой», — обратилась победительница к Бейонсе во время награждения.

Как отмечает BBC News, если Адель официально не примет статуэтку за лучший альбом, то станет вторым музыкантом, отказавшимся от «Грэмми». Первой это сделала ирландская певица и активистка Шинейд О'Коннор в 1990 году. Она назвала церемонию «пронизанным фальшью надувательством».

59-я церемония «Грэмми» прошла в ночь на понедельник в Лос-Анджелесе. С песней Hello Адель также победила в номинациях «Лучший сингл», «Лучшее сольное поп-исполнение» и «Запись года». Бейонсе получила награду за клип на песню Formation.