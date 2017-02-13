Deutsche Welle: Штайнмайер должен проявить мужество 13.02.2017, 11:53

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Франк-Вальтер Штайнмайер

После девиза Гаука «свобода» главным в Германии теперь станет лозунг «мужество».

12-м президентом ФРГ станет Франк-Вальтер Штайнмайер. В своей речи он призвал немцев проявить мужество в неспокойные времена. Однако сначала он должен сделать это сам, пишет обозреватель Deutsche Welle Кристоф Штрак.

Каким словом можно точнее всего охарактеризовать старт новоизбранного президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера? Это слово - краткое, меткое и крайне требовательное - то и дело повторялось в его высказываниях: мужество. "Давайте проявим мужество, чтобы я мог не беспокоиться о будущем", - заявил он в заключение своего первого выступления после избрания главой государства.

19 марта Штайнмайер официально станет 12-м президентом ФРГ, сменив на этом посту Йоахима Гаука. За девизом Гаука "свобода" теперь последовал лозунг "мужество".

Штайнмайер, следовательно, намерен приободрить немцев, стать их вдохновителем. В своем выступлении он обозначил основные стоящие перед Германией проблемы: будущий глава ФРГ обратил внимание на рост неуверенности среди населения страны, выразил беспокойство о будущем демократии, и констатировал: "Распалась связь времен".

Если 61-летний Штайнмайер действительно намерен воодушевить немцев, то одними призывами сохранить открытое общество ему не обойтись. Помимо этого, он должен будет внести свою лепту в преодоление раскола между "большой политикой" и рядовыми гражданами, которые видят себя вне системы.

У президента ФРГ действительно может получиться установить контакт с людьми, утратившими связь с политиками. Однако если Штайнмайер намерен выступить в роли вдохновителя, то он должен высказываться менее дипломатично и сухо и да - более смело, чем он это делал на посту министра иностранных дел ФРГ.

Сила бывшего священника Гаука заключалась и по-прежнему заключается в том, что его нередко жесткие высказывания остаются у людей в памяти. К этому должен стремиться и Штайнмайер - если он действительно намерен внести свою лепту в "спасение здравого смысла в демократии", как заявил политик в преддверии голосования. Чтобы достичь этой цели, он еще должен набрать вес: в особенности это касается важных официальных выступлений. Для этого ему также можно и нужно пожелать мужества.