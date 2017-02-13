Активист из Лиды борется за белорусский радиоэфир 4 13.02.2017, 12:08

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Валерий Минец готов передать радиостанции несколько дисков c современной белорусской музыкой.

Активист из Лиды Валерий Минец требует, чтобы на местной радиостанции звучала белорусская музыка. Однако Министерство информации утверждает, что действующее законодательство не содержит норм об обязательной квоте на отечественную музыку в радиоэфире, пишет belaruspartisan.org.

«Твое радио» зазвучало в Лиде в прошлом марте. Но на волнах почти невозможно услышать белорусскую музыку - чуть ли не на 100% содержание состоит из российского шансону и поп-шлягеров.

- Считаю, что таким образом радиостанция не способствует развитию белорусской музыкальной культуры. По-сути руководство радиостанции не выполняет функцию местного радио, оставаясь в российском культурном пространстве. К тому же, радиостанция - государственная, но не проводит государственную политику в области культуры. Раньше была квота на обязательное включение в музыкальные трансляции произведений белорусских исполнителей. Поэтому я и обратился за разъяснениями к Министерству информации.

Однако ведомство в ответ на запрос активиста сообщило, что в законодательстве отсутствует норма о максимально разрешенном объеме иностранной музыки в эфире.

А вот лидской радиостанции активист готовит специальный подарок - несколько дисков современных белорусских исполнителей, соответствующих формату радиостанции.