Очереди на выезде из Беларуси в Литву выросли до 400 фур 13.02.2017, 12:15

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Сотни фур стоят в пункте пропуска «Каменный Лог».

Очереди из грузовых автомобилей, образовавшиеся на границе с Литвой накануне, увеличись за выходные. 13 февраля на границе стоят 429 фур.

Такая информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета.

По оперативной информации на 10.00 13 февраля, в очереди на выезд из Беларуси в Литву в пункте пропуска «Каменный Лог» находится 280 фур. В «Бенякони» стоит 67 грузовых авто, в «Привалке» - 22, в «Котловке» - 60.

На белорусско-польской границе 90 легковых авто зарегистрировано в очереди на выезд из Беларуси в пункте пропуска «Брест». 25 грузовиков ожидают выезда в Польшу в «Брузгах». На остальных пограничных пунктах пропуска на польском направлении очереди незначительные либо отсутствуют, как и на украинском, латвийском направлениях.