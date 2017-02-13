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Синоптики: К концу недели в Беларусь придет оттепель

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  • 13.02.2017, 12:23
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Зима постепенно сдает свои позиции. Температура воздуха в стране продолжит повышаться.

Об этом tut.by рассказала главный синоптик Гидромета Светлана Рыбакова.

14 февраля (вторник) под влиянием малоактивного атмосферного фронта на значительной части территории республики пройдут небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, днем с дождем). Ожидаются слабые туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -2.-8°С, при прояснениях по юго-западу воздух охладится до -9.-11°С, максимальная температура днем -2.+2°С.

15 февраля (среда) ночью еще сохранится влияние фронтального раздела и во многих районах страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Днем с ростом атмосферного давления будет преимущественно без осадков. Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -1.-7°С, максимальная днем -3.+2°С.

16 февраля (четверг) на фоне повышенного атмосферного давления будет преимущественно без осадков, лишь по северу республики пройдет кратковременный снег, мокрый снег, днем с дождем. Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -3.-9°С, при прояснениях до -11°С; максимальная температура днем -3.+3°С.

К концу рабочей недели погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплые влажные воздушные массы атлантического происхождения.

17 февраля (пятница) ночью преимущественно по северо-западной половине республики, днем на большей части территории ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -1.-7°С, максимальная днем -2.+3°С.

18−19 февраля (суббота-воскресенье) на большей части территории республики кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -5.+2°С, максимальная днем -1.+5°С.


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