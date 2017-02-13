Российская оппозиция призывает выйти к Кремлю на марш памяти Немцова 13.02.2017, 12:31

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В мэрию Москвы подана заявка на проведение марша памяти Бориса Немцова.

Об этом рассказал один из организаторов акции, член федерального политсовета «Солидарности» Петр Царьков, сообщает meduza.io.

Заявленный маршрут акции — от Славянской площади до Москворецкой набережной, а затем к Большому Москворецкому мосту, где убили Немцова. Этот маршрут повторяет ход первого марша памяти сразу после убийства в 2015 году. Заявленная численность мероприятия — до 30 тысяч человек.

В мэрию Москвы подана официальная заявка на проведение Марша Бориса Немцова 26 февраля pic.twitter.com/LhsMEdlC5l — Илья Яшин (@IlyaYashin) 13 февраля 2017 г.

Ранее организаторы марша написали открытое письмо мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой согласовать шествие по предложенному маршруту.

В первую годовщину убийства Немцова, в 2016 году, мэрия Москвы отказалась согласовать проведение марша около Кремля. Шествие прошло по Бульварному кольцу и завершилось на проспекте Сахарова, в нем приняли участие более 24 тысяч человек (по оценке ГУВД Москвы — 7,5 тысячи).

Бориса Немцова убили в ночь на 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. В непосредственном исполнении убийства обвиняется бывший боец чеченского батальона «Север» Заур Дадаев. Процесс над ним и другими обвиняемыми начался в октябре 2016 года.

После убийства Немцова активисты организовали на Большом Москворецком мосту мемориал памяти политика. Московские власти отказались официально увековечить его память табличкой и регулярно убирают цветы и фотографии, которые приносят активисты.