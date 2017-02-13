Еще один белорус прошел в украинское шоу «Голос»1
- 13.02.2017, 12:40
- 7,079
Егор Шаранков —финалист национального отбора на «Евровидение-2016».
Белорусский певец Егор Шаранков прошел «слепые прослушивания» украинского телешоу «Голос страны» («Голос країни») и поборется за победу в музыкальном конкурсе.
Егор Шаранков — молодой белорусский исполнитель, финалист национального отбора на «Евровидение-2016» от Беларуси в составе группы The EM.
Выпуск украинского «Голоса» с Шаранковым вышел на украинском телевидении вечером в воскресенье, пишет belaruspartisan.org.
В рамках прослушиваний белорус исполнил композицию «Back in the USSR» и привлек внимание сразу двух наставников — Потапа и Сергея Бабкина.
Для дальнейшего участия в шоу Шаранков выбрал себе наставником Бабкина — под его руководством он и попытается победить в украинском «Голосе».
Напомним, помимо Егора Шаранкова, в конкурсе «Голос країни» участвует и еще одна белоруска — также финалистка отборов на «Евровидение» Анастасия Малашкевич, наставницей которой стала украинская певица и телеведущая Тина Кароль.