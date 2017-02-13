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Еще один белорус прошел в украинское шоу «Голос»

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  • 13.02.2017, 12:40
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Егор Шаранков —финалист национального отбора на «Евровидение-2016».

Белорусский певец Егор Шаранков прошел «слепые прослушивания» украинского телешоу «Голос страны» («Голос країни») и поборется за победу в музыкальном конкурсе.

Егор Шаранков — молодой белорусский исполнитель, финалист национального отбора на «Евровидение-2016» от Беларуси в составе группы The EM.

Выпуск украинского «Голоса» с Шаранковым вышел на украинском телевидении вечером в воскресенье, пишет belaruspartisan.org.

В рамках прослушиваний белорус исполнил композицию «Back in the USSR» и привлек внимание сразу двух наставников — Потапа и Сергея Бабкина.

Для дальнейшего участия в шоу Шаранков выбрал себе наставником Бабкина — под его руководством он и попытается победить в украинском «Голосе».

Напомним, помимо Егора Шаранкова, в конкурсе «Голос країни» участвует и еще одна белоруска — также финалистка отборов на «Евровидение» Анастасия Малашкевич, наставницей которой стала украинская певица и телеведущая Тина Кароль.


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