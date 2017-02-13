закрыть
13 февраля 2017, понедельник, 15:59
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Канадец выиграл в лотерею $46 миллионов

2
  • 13.02.2017, 12:53
  • 5,234
Фото: dpa

Кроме того, еще 10 человек выиграли «утешительные призы» в размере $760 тысяч каждый.

Житель канадской провинции Квебек выиграл в популярную лотерею Lotto Max 60 млн канадских долларов (почти $45,89 млн). Об этом сообщили представители ассоциации Atlantic Lottery, которая проводит в Канаде около десятка подобных розыгрышей.

«Выпавшие номера: 11, 16, 19, 22, 24, 38 и 41. Бонус-число - 48», - уточнили организаторы. Уже известно, что счастливый квиток был продан на одной из заправочных станций недалеко от Монреаля - крупнейшего города провинции, сообщает ТАСС.

Кроме того, еще 10 человек выиграли «утешительные призы» в размере 1 млн канадских долларов ($760 тыс.) каждый. Эти билеты были реализованы в разных частях Канады.

Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов ($49,5 млн) был разыгран в лотерею «6 из 49» в октябре 2015 года.

В декабре 2015 года и в августе 2016 года в Канаде также был зафиксирован выигрышный джекпот в размере 60 млн канадских долларов в лотерею Lotto Max. На тот момент выигрыши составляли $46,2 и $46,3 млн.


Мнение

Одиссея Сергея Жадана
Одиссея Сергея Жадана Богдан Яременко
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор Андрей Ожаровский
Уже не смешно
Уже не смешно Ирина Халип
Куба или Эстония?
Куба или Эстония? Леонид Злотников


Интервью

Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой