Россия забраковала сливочное масло и говядину из Беларуси 7 13.02.2017, 13:15

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Россельхознадзор не пустил в РФ 20 тонн сливочного масла и 16,5 тонн говядины.

Сотрудники управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям задержали в брянском пункте принятия уведомлений «Красный Камень» 20 тонн сливочного масла и 16,5 тонн охлажденной говядины, сообщает interfax.by.

Масло было произведено ОАО «Щучинский маслосырзавод», которое с 25 октября 2016 года находится под временным ограничением на поставки продукции в Российскую Федерацию. Партия ввозилась 10 февраля без ветеринарных документов, в антисанитарных условиях и без соблюдения температурного режима, говорится в сообщении.

11 февраля был предотвращен ввоз охлажденной говядины в четвертинах производства филиала Пружанского районного потребительского общества «Продтовары». Груз следовал в Воронежскую область и сопровождался сертификатом госветслужбы Беларуси. Сотрудники управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям установили, что на части полутуш имеются нечитаемые оттиски ветеринарных клейм.

И говядина, и сливочное масло будут возвращены производителям.