Трамп лишил Путина привычного козыря 5 Александр Гольц, «Ежедневный журнал»

13.02.2017, 13:45

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Последний разговор с президентом США стал серьезным поражением путинской дипломатии.

Самая независимая в мире российская пресса предпочла не заметить сенсационного сообщения агентства Reuters на прошлой неделе. Между тем, агентство сообщило: в ходе ставшего столь знаменитым телефонного разговора с Трампом российский начальник предложил обсудить вопрос продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, заключенного в Праге на 10 лет в 2010 году. Сначала Трамп просто не понял, о чем речь. Он взял паузу и после беседы с помощниками вдруг заявил, что этот договор невыгоден Соединенным Штатам…

Если рассказанная история соответствует действительности, то следует поздравить Трампа, который проявил таким образом качества блестящего переговорщика. Он, что называется, в одно касание отнял у Владимира Путина его главный козырь.

Все годы после заключения Пражского договора Москва регулярно и с удовольствием шантажировала Вашингтон. Как только случался конфликт, на думскую трибуну взбирался очередной депутат, который требовал немедленного выхода из Договора СНВ.

И в большинстве случаев это срабатывало. Ведь сокращение ядерных вооружений было объявлено одной из главных целей администрации Обамы. А сделать что-либо в этом направлении можно было только при участии Москвы.

В 2013-м Вашингтон предложил продолжить процесс ядерного разоружения, но Москва гордо отказалась. Даже на исходе президентства, летом прошлого года, Обама пытался хоть как-нибудь подвинуть Путина к значимым шагам в деле сокращения ядерных вооружений.

Ну, если не хотите уменьшать свой ядерный арсенал, давайте продлим хотя бы действие Договора СНВ. Кремль и в этом случае проигнорировал предложение: если о чем-нибудь и договариваться, то уж точно не с «хромой уткой» Обамой. Хотелось продать продление СНВ подороже.

И вдруг выяснилось: все, что было ценно для Обамы, не имеет никакого значения для Трампа (или он настолько изощренный игрок, что не подает вида).

На самом деле Пражский договор – результат многочисленных взаимных уступок и компромиссов, без которых не обходилось ни одно соглашение о стратегических вооружениях.

Ядерные арсеналы России и США имеют разную структуру и организацию, привести их к некоему общему знаменателю — непростая задача. С одной стороны, этот договор чрезвычайно выгоден России. Он устанавливает такие потолки вооружений — 700 носителей и 1550 боеголовок, — что Москве сокращать ничего и не нужно. У России чуть больше 500 стратегических носителей.

С другой стороны, Соединенным Штатам, у которых около 800 носителей, тоже не приходится сокращать слишком много. Так, по условиям договора, стратегический бомбардировщик, способный нести по меньшей мере два десятка крылатых ракет, засчитывается всего лишь как одна боеголовка. А у США гораздо больше стратегических бомбардировщиков, чем у России. Более того, договор позволяет американцам не уничтожать «лишние» ракеты и подводные лодки, а переводить их в некий «неядерный» статус.

Понятно, что и десять лет назад, и теперь при желании можно заявлять, что договор выгоден одной стороне и решительно невыгоден другой. Для этого достаточно сконцентрироваться на одних статьях договора СНВ и проигнорировать другие.

Впрочем, для мира и безопасности не только России и США, но и всей планеты куда важнее не количественные показатели, а то, что каждая из сторон может контролировать другую, направляя многочисленные инспекции, обмениваясь данными о пусках ракет. Такой договор представляет собой хоть какой-то якорь стабильности в сегодняшнем море стратегической неопределенности.

Однако Кремль долгое время видел в договоре с США лишь инструмент влияния на Вашингтон, средство для манипулирования американцами. И вот сегодня Трамп лишил Путина этого, еще вчера казалось, верного козыря.

Разумеется, это серьезное поражение путинской дипломатии (не случайно в Кремле стараются делать вид, что ничего существенного не произошло). Похоже, прием, когда Путину было достаточно время от времени напоминать «контрпартнерам», что Россия обладает огромным запасом ядерных вооружений, больше не работает.

Не исключено, что новый американский президент готов затеять новую гонку вооружений и посмотреть, кто быстрей сломается. При всех попытках России догнать США Москва будет производить столько ракет, самолетов и подводных ракет, сколько сможет. А Вашингтон столько, сколько захочет…

Удивительное дело, за три недели президентства Трамп умудрился испортить отношения со всем окружающим миром. С западноевропейскими союзниками, с партнерами в Азии, с соседями. Единственное государство, отношения с которым вроде бы не ухудшились, — это Россия.

Более того, Трамп и его окружение изо всех сил намекают, что при определенных обстоятельствах санкции в отношении нашей страны могут быть отменены. В Москве вовсю строят планы совместной с США операции против ИГИЛ. Но вдруг американский президент объявляет, что единственная стратегическая договоренность, связывающая две страны, несправедлива.

Тот факт, что и Путин, и Трамп выражают одинаково примитивные взгляды на окружающий мир и внешнюю политику, вовсе не гарантирует, что они могут договориться. Увы, все это делает мир еще более опасным. Лидеры двух крупнейших ядерных держав, готовые в случае необходимости поднимать ставки во взаимном противостоянии, могут в самом деле довести дело до всемирной катастрофы.

Александр Гольц, «Ежедневный журнал»