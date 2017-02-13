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Активист профсоюза РЭП: Волна возмущения против декрета о «тунеядцах» поднялась по всей стране

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  • 13.02.2017, 14:01
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Василий Коробов

Значимость протеста против абсурдного декрета набирает еще больший вес.

Активист профсоюза РЭП Василий Коробов считает, что волна возмущений против декрета № 3 поднялась по всей стране и затронула большое количество граждан Беларуси, передает «Радыё Свабода».

Более того, по словам Коробова, специалисты считают декрет антиконституционным, а потому значимость протеста против этого документа в обществе набирает еще больший вес.

- Подписи против декрета активно собираются, причем много подписей уже направлено со всей страны в органы власти, - говорит активист.

Напомним, что 17 февраля в 18-00 на Октябрьской площади Минска начнется Марш рассерженных белорусов с требованием отмены декрета о «тунеядцах».


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