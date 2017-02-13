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В Минске россиянин устроил гонки с ГАИ

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  • 13.02.2017, 14:07
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Водитель Audi Q7 не справился с управлением и вылетел в кювет.

В Минске в утром в субботу, 11 февраля, произошла погоня за водителем из России на внедорожнике Audi Q7, который не остановился по требованию инспектора ГАИ. Началось преследование на внешнем кольце МКАД в районе улицы Тимирязева, а завершилась она уже в Минском районе, передает telegraf.by.

Как рассказала представитель ГАИ Центрального района Минска Анастасия Радько, в какой-то момент водитель Audi не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел в кювет и врезался в сугроб.

Водителя задержали, им оказался гражданин России. По внешним признакам он был пьян, от медосвидетельствования отказался. Кроме того, задержанный не имел водительских прав.

В отношении водителя составлено 4 административных протокола.


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