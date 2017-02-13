Исполкомы останутся крупными землевладельцами 29 13.02.2017, 14:16

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Диктатор узаконил земельные латифундии своих чиновников.

Власти приказали «усовершенствовать» законодательство об изъятии и предоставлении земельных участков, чтобы обеспечить «надлежащее использование земли». На практике это приведет к усилению позиций местных исполкомов, которые реально распоряжаются землей, пишет «Новы час».

Землю снова «благоустроят»

Полноценной частной собственности на землю в Беларуси нет - как нет, соответственно, и рынка земли. Все распоряжение землей сосредоточено в руках чиновников, в основном - местной власти. Мало того, что это само по себе создает почву для коррупции, так еще и делает очень трудным самый разный бизнес: фермеров, строительно-девелоперских компаний, инвесторов, которые хотели бы построить собственное производство, и так далее.

Да с частными владельцами земельных участков регулярно возникают проблемы - например, когда в городах ликвидируется частный сектор ради строительства многоквартирных домов.

В последнее время «земельные» конфликты в треугольнике «граждане - бизнес - местная власть» начали происходить часто, и руководство страны решило вмешаться. Лукашенко провел специальное совещание по вопросам законодательства об изъятии и предоставлении земельных участков. Начал он с того, что констатировал: законодательство, регулирующее земельные отношения, пришло время менять. «Я не говорю, что не могу изменить какие нормы законодательства: и декреты, и указы, и законы подлежат корректировке, поскольку жизнь идет, все меняется, - сказал Лукашенко. -Передача земли должна приносить государству экономическую выгоду. При этом нужно исключить излишние административные барьеры и чрезмерную бюрократию».

Правитель напомнил, что в свое время земельные вопросы строго контролировались на высшем уровне, но потом руководителям областей была дана возможность принимать решения на местах, передавая земли инвесторам. Однако это себя не оправдало: законодательство выполнялось ненадлежаще, инвесторы были недовольны, а земли становились пренебрежимо. «Поэтому я был вынужден отказаться от практики предоставления земельных участков губернаторами и вернуть это право мне», - отметил Лукашенко.

После такой «прелюдии» речь пошла по существу. Председатель Госкомимущества Андрей Гаев рассказал о проекте указа, который, не меняя концептуально существующие подходы к изъятия и предоставления земельных участков, упростит эти процедуры, предусмотреть механизмы защиты прав землепользователей и усилит ответственность за принятые решения. В ответ Лукашенко напомнил, что хорошо было бы еще «рационализировать» порядок работы с пустующим и запущенном домами, а также разработать порядок изъятия земельных участков с недостроенными объектами. И вообще, глубже прорабатывать вопросы - для чего передается земельный участок, какие объекты на нем будут строиться.

«Или упростит новый указ процедуры предоставления земельных участков и изменения их целевого назначения? Или не создадут предлагаемые корректировки лазейки для махинаций с землей? Учитывая обращения граждан, связанные с изъятием земельных участков для государственных нужд, хочу узнать, насколько эти меры послужат решению ситуаций, возникающих, - сказал глава Беларуси. - Остро стоит вопрос о введении в хозяйственный оборот земельных участков, занятых инвесторами, которые не выполняют свои обязанности. Особенно в Минской области. Необходимо навести порядок с такими инвесторами».

Как видим, никаких реальных изменений в «земельном вопросе» ждать не приходится, а вопрос о частной собственности на землю даже не поднимается. Скорее, наоборот: тех инвесторов, что уже получили землю в пользование, судя по всему, будут «нагибать».

«Проблемы, возникающие при предоставлении, отборе и эффективном использовании земельных участков, заключаются не столько в конкретных нормах законодательства, сколько в его правоприменительной практике. Не так важно, кто будет принимать решение о выделении участков. Важно, кто и как будет контролировать соблюдение законодательства, условий предоставления и так далее. А здесь по-прежнему велика роль местной исполнительной власти и местных правоохранительных органов», - рассказал общественный активист, координатор кампании «Генплан для минчан» Денис Кобрусев.

По его словам, администрация президента объективно не сможет проконтролировать все проблемные моменты и будет опираться на местную исполнительную власть, которая уже сейчас неэффективно занимается вопросами выделения и изъятия земельных участков, при невнимании к этим вопросам правоохранительных органов.

«Будут хоть какие заметные улучшения, можно будет сказать только через некоторое время. Для жителей Минска мало что изменится, так как у граждан и так мало возможностей контролировать решения и органов местной власти, и тем более Администрации президента. А для инвесторов изменятся только дверь конкретных чиновников, в которые они будут входить», - считает Кобрусев.

Строительство в центре внимания

На пресс-конференции 25 января чиновники попытались объяснить, какие изменения ожидаются в свете корректировки указа «Об изъятии и предоставлении земельных участков». В основном выступала заместитель начальника управления землеустройства Госкомимущества Марина Остапенко, по словам которой поправки в указе не предусматривают коренных изменений в подходах к предоставлению и изъятию земельных участков.

Главная новация документа - в том, что гражданам разрешат строить, ремонтировать и реконструировать свои дома, когда они находятся на участке, который в будущем планируется передать для государственных нужд.

До сих пор любая реконструкция или даже ремонт частного дома запрещались, когда он находился в зоне частного сектора, которую генпланом предполагалось отвести, скажем, под новое строительство. Такой «подвешенный» статус дома мог длиться десятилетиями. «Одна из существенных поправок - можно использовать земельные участки и расположенные на них имущество и объекты, заниматься ремонтом, достройки и так далее, вплоть до принятия решения об изъятии земельного участка», - заявила Остапенко.

По ее словам, в новом указе также будет определено, в какой период и каким образом государство покроет гражданину убытки от изъятия земельного участка и расположенных на нем зданий.

При этом, однако, владельцам частных домов придется самим интересоваться у местных исполкомах, имеет государство планы на занятые ими земли. «Ну не могут же исполкомы сами рассылать уведомления всем владельцам домов, на территориях которые предполагается застраивать!» - cказала Остапенко.

Прозвучало это странно - налоговая инспекция, значит, может разослать 400 тысяч уведомлений «тунеядцем», а исполком несколько сотен сообщений владельцам домов – не может?

Сам проект нового «земельного» указа пока не опубликован. Но, в любом случае, очевидно, что он будет ориентирован на вопросы строительства, - в том числе индивидуального.

В середине декабря 2016-го Лукашенко утвердил Программу социально-экономического развития на 2016-2020 годы. Один момент в ней, связанный с жилищным строительством, следует выделить особо: «Основным направлением строительства жилья в текущей пятилетке станет развитие индивидуального жилищного строительства». То есть, вектор массового жилищного строительства смещается из панельных многоэтажек на частные дома: «с учетом устойчивой тенденции роста интереса граждан к проживанию в индивидуальных жилых домах, объемы строительства такого жилья будут увеличены и его доля будет доведена до 40% к 2020 году в общем объеме возводимого жилья».

Уже озвучены планы предусматривают как выделение участков земли без бюрократических проблем, так и обеспечение инженерной инфраструктурой (газо-, водо-, энергоснабжение). Причем, речь идет не только о крупных и малые города, но и о участки в сельской местности. 29 декабря 2016 года было принято и постановление Совета Министров №1113, которое предписывает местным властям «оказывать всестороннее содействие гражданам в строительстве индивидуальных жилых домов».

План на 2017 год по развитию индивидуального строительства для всей страны - 1 миллион 250 тысяч квадратных метров, для Минска - 20 тысяч квадратных метров.