Александр Глеб близок к переходу в «Крылья Советов» 4 13.02.2017, 14:42

Александр Глеб

Фото: Официальный сайт ФК БАТЭ

Белорусский полузащитник уже выступал за самарский клуб в 2012 году.

По сведениям pressball.by, Александр Глеб близок к переходу в "Крылья Советов", которые возглавляет его соотечественник Вадим Скрипченко. В ближайшее время белорусский полузащитник на правах свободного агента должен подписать контракт с самарским клубом, находящимся сейчас на сборе в Турции.

Глеб уже выступал за "Крылья Советов" в первой половине 2012 года, а минувший сезон закончил в борисовском БАТЭ.