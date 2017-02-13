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Александр Глеб близок к переходу в «Крылья Советов»

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  • 13.02.2017, 14:42
Александр Глеб
Фото: Официальный сайт ФК БАТЭ

Белорусский полузащитник уже выступал за самарский клуб в 2012 году.

По сведениям pressball.by, Александр Глеб близок к переходу в "Крылья Советов", которые возглавляет его соотечественник Вадим Скрипченко. В ближайшее время белорусский полузащитник на правах свободного агента должен подписать контракт с самарским клубом, находящимся сейчас на сборе в Турции.

Глеб уже выступал за "Крылья Советов" в первой половине 2012 года, а минувший сезон закончил в борисовском БАТЭ.


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