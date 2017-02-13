Стал известен обладатель главного приза World Press Photo 1 13.02.2017, 14:59

Фото: AP

На конкурсе рассматривалось более 80 тысяч фотографий, сделанных 5 тысячами профессионалов из 125 стран мира.

Фотографией 2016 года на конкурсе World Press Photo был признан кадр, сделанный сотрудником Associated Press Бурханом Озбилиджи, на котором запечатлен 22-летний турецкий полицейский Мевлют Алтынташ сразу после его расстрела посла России в Турции Андрея Карлова, сообщает gazeta.ru.

Это фото является частью серии Озбилиджи под названием «покушение в Турции». Фото также победило в номинации «Лучшее новостное фото».

«Это было очень опасно — фотографировать убийцу сразу после выстрелов. Меня бросало то в жар, то в холод. Но в то же время я понимал, что это исторический момент и его очень важно запечатлеть», — рассказал после вручения награды победитель конкурса.

Он признался, что занимается фотографией уже около 30 лет и ни разу не засомневался в том, что делает «очень важное дело, помогая делать журналистику еще лучше».

Всего на конкурсе рассматривалось более 80 тыс. фотографий, сделанных примерно пятью тысячами профессионалов из 125 стран мира.