МВД: Решение по Жадану принималось на «самом высшем уровне» 5 13.02.2017, 14:54

Сергей Жадан

Милиция заявила, что с украинским писателем действовали жестко потому, что у него «окраска соответствующая».

Ночью с 10 на 11 февраля в Минске задержали украинского писателя Сергея Жадана, поставили ему штамп о запрете на въезд в Беларусь, гостю сообщили, что в базы невъездных его внесла Россия за якобы причастность к терроризму. Но до конца этого дня запретный штамп Жадану аннулировали. Ситуация чуть не стала международным скандалом — главам МИД двух стран Павлу Климкину и Владимиру Макею пришлось обсуждать ее по телефону субботним вечером. Журналисты tut.by попытались разобраться, почему произошла эта неприятная история.

Как работает обмен «черными списками»?

Беларусь и Россия ратифицировали соглашение об обмене и фактическом объединении списков невъездных в конце 2015 года. Каждая страна формирует свой список самостоятельно. У нас за применение «черного списка «на практике отвечают КГБ, Госпогранкомитет и МВД. Соглашение заключили, чтобы иностранцы не могли воспользоваться открытой границей между Беларусь и Россией для попадания в ту из стран, где их посчитали нежелательными.

Почему Жадан стал «террористом»?

После того, как отношения России и Украины испортились в 2014 году, они начали в массовом порядке вносить публичных фигур друг друга в черные списки. Туда попали политики, чиновники, певцы, актеры и, как оказывается, писатели. Сергей Жадан был активным участником проукраинских митингов в Луганске (откуда он родом) и мог попасть в российский список поэтому.

Другой вариант — он мог попасть под раздачу в качестве ответной меры, когда Москва зеркально реагировала на одно из решений Киева, например, о пополнении своего черного списка какими-то российскими литераторами.

Как он въехал в Беларусь и почему был задержан в отеле, а не на границе?

По данным МВД, Жадан смог въехать в Беларусь вопреки своему нахождению в списках невъездных, из-за технической накладки. Начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун сообщил «Радыё Свабода», что транскрипция имени писателя в списке и в паспорте разная.

Когда Жадан зарегистрировался в отеле, его данные поступили в милицию, где база более детальная, чем у пограничников. Судя по всему, в МВД подумали, что в страну приехал подозреваемый в терроризме, да еще и родом из Луганской области, где сегодня линия фронта. В результате милиция пришла прямо в отель к писателю, ночь он провел в камере.

На вопрос журналистов «Почему так жестоко обошлись с украинским писателем?», Алексей Бегун ответил: «Потому что у него «окраска» соответствующая».

Почему Минск смог его оставить?

Минск не обязан отфильтровывать всех неугодных Москве. Соглашение позволяет и Беларуси, и России впустить на свою территорию нежелательное лицо из списка другого партнера. Такое решение должно быть принято «компетентным органом», и о нем нужно уведомить вторую сторону.

По словам Алексея Бегуна из МВД, решение по Жадану принималось «на самом высшем уровне». На каком именно — он не уточнил. Раньше аналогично смогли решить вопрос о въезде в Беларусь вице-спикера Верховной рады Украины Ирины Геращенко. Россия тоже внесла ее в список невъездных, но ей нужно было попасть на переговоры контактной группы в Минск. В результате Беларусь дала ей разрешение на нахождение на своей территории.

Как иностранцам избежать таких неприятностей в будущем?

Каждый иностранец может зайти на сайт МВД Беларуси и отправить электронное обращение с запросом, разрешен ли ему въезд в страну. Ответ последует в течение трех дней.

Затем, если въезд по какой-то причине запрещен, и есть подозрения, что это политическое решение Москвы, есть смысл обратиться в посольство Беларуси в стране своего нахождения. Там смогут передать в Минск информацию о желании иностранца приехать, и запрет на въезд в отношении него также могут отменить для поездки в Беларусь. Но не стоит пытаться проехать таким образом в Россию, это будет считаться нарушением правил въезда в страну, что преследуется в уголовном порядке.

А учитывая недавнее введение на границе с Беларусью погранзоны и усиленный ее контроль с российской стороны, проблемы могут начаться уже там при проверке документов.