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Еще $4 — и цена минской недвижимости обвалится до 10-летнего минимума

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  • 13.02.2017, 15:16

Последний раз жилье было настолько дешевым в декабре 2006 года.

Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в Минске опустилась до $1173. Это те деньги, которые хотят получить продавцы квартиры. Реальные сделки происходят по более низким ценах, пишет nn.by.

Квартиры дешевеют уже пять недель подряд, и за это время средняя цена квадратного метра снизилась с $1193 до $1173. Если цена опустится еще на $4 — а все идет к этому, поскольку количество выставленных на продажу квартир продолжает расти — будет обновлен десятилетний минимум цен.

Последний раз жилье было настолько дешевым в декабре 2006 года.


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