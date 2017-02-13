После скандала в Барановичах назначили нового начальника ГАИ 1 13.02.2017, 15:32

Александр Силицкий

Фото: Ольга Сакута, пресс-офицер Барановичского ГОВД

Александр Силицкий сменил на посту сбившего женщину на переходе предшественника.

Новому начальнику ГАИ 41 год, он окончил Барановичскую школу милиции, Барановичский государственный университет. С 1999 года Александр Силицкий работает в Барановичской ГАИ, пишет intex-press.by. Он занимал должности инспектора дорожно-патрульной службы, старшего инспектора дорожно-патрульной службы, инспектора по административной практике ГАИ, командира взвода дорожно-патрульной службы.

Александр Силицкий женат, у него трое детей.

Должность начальника Барановичской ГАИ была вакантной более четырех месяцев. 1 октября этот пост покинул Сергей Житко. Временно Барановичскую госавтоинспекцию возглавлял Андрей Волковыцкий. 26 ноября он насмерть сбил 36-летнюю женщину в деревне Дарево Ляховичского района.