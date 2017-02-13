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Президент здравого смысла

  • Виталий Портников, kontrakty.ua
  • 13.02.2017, 15:24
Виталий Портников

Победа Штайнмайера – хороший знак не только для Германии.

Избранный в воскресенье 12-м президентом ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер – самый популярный политик в Германии и отнюдь не самый популярный политик в Украине.

В Германии нового президента ценят за рассудительность, осторожность и близость к простому народу. В Украине Штайнмайеру не могут простить этой же самой рассудительности и осторожности в вопросе российско-украинского конфликта. Штайнмайер всегда был для нас «слишком» дипломатом. И все же – не отрицая очевидного желания бывшего министра иностранных дел ФРГ соблюдать паритет в вопросе выполнения Минских соглашений, необходимо помнить, что именно Штайнмайер был тем самым политиком, кто вместе с польским и французским коллегами добился от Януковича прекращения уничтожения Майдана и никогда не отрицал необходимости сохранения санкций против России до выполнения ею Минских соглашений. Да, Штайнмайер искал пути их реализации, предлагал формулы, которые не выглядят реалистичными, но в результате практически все ведущие немецкие политики – и христианские демократы, и социал-демократы – выступают за сохранение санкций. И голос нового президента не выбьется из общего хора.

Но избрание Штайнмайера важно сегодня не с точки зрения Минского процесса и отношений Германии, ЕС и России – тем более, что практической политикой в этом вопросе будут заниматься другие люди. Штайнмайер – политик здравого смысла, представитель системы, которому доверяют и которого любят. Это очень важно в ситуации, когда гражданам навязывается нелепая мысль о том, что решить их проблемы могут только так называемые «внесистемные политики», когда вместо поиска путей реформирования и улучшения системы управления избирается ее демонтаж без какой-либо внятной альтернативы, а простой ответ на самые сложные вопросы кажется панацеей.

Такое отношение к реальности – детское и инфантильное – может завести в тупик любую страну. И Украину, и Великобританию, и Соединенные Штаты. И вот тут-то Германия выглядит настоящим островом благоразумия. Ее президентом избирается классический системный политик, разумный, добросовестный и популярный. Главными конкурентами на пост канцлера оказываются два уважаемых профессионала, каждый из которых имеет свои достоинства и свой почерк в большой политике. В 2017 году немцам можно только позавидовать – и понадеяться, что граждане стран, решивших поиграть с популистскими спичками, все же не сожгут дотла собственные дома и смогут в будущем попытаться понять, как Германии удалось не впасть в детство.

Виталий Портников, kontrakty.ua


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