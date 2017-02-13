Белорус пошел пешком в Магадан, впечатленный его климатом и красотами природы 2 13.02.2017, 15:44

Житель Мозыря успел уже пройти 8,5 тысяч километров.

Сотрудники полиции Амурской области обнаружили жителя Мозыря, числившегося пропавшим без вести с 18 декабря прошлого года, сообщил interfax.by официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

"8 февраля сотрудникам уголовного розыска УВД Гомельского облисполкома поступил звонок от коллег из полиции Амурской области Российской Федерации. Переданная информация обескуражила наших оперативников. Нашелся пропавший без вести мозырянин", - рассказал Пристромов.

Задержан мужчина был инспекторами ДПС, когда шел по автодороге "Чита-Хабаровск" в районе п. Новобурейский. После проверки документов и базы данных обнаружилось, что он находится в межгосударственном розыске.

По информации УВД, 35-летний житель Мозыря пропал 18 декабря прошлого года, собрав свои пожитки и теплые вещи в мешок, со Br150 (около $75) в кармане. Отец пропавшего без вести обратился за помощью в милицию.

"В процессе общения белорусский пилигрим рассказал, что конечная цель пути – Магадан", - пересказали в УВД разговор с "пропавшим" белорусом. Таким образом, мужчина уже преодолел свыше 8,5 тыс. км.

"Огромный путь мозырянин проделал, где пешком, где на попутках, Особых проблем не испытывал. Люди помогали, кто деньгами, кто едой. Конечный маршрут выбрал неслучайно. Лет 8 назад он работал в Магадане. Еще тогда, впечатленный красотами природы и климатом, решил для себя вернутся. Годами вынашивал это желание, и, наконец, решился его осуществить", - рассказал Пристромов.

Российские полицейские, убедившись, что все в порядке, мозырского путешественника благополучно отпустили. "Впереди его ждет долгая дорога длиной почти в 4 тыс. км. Возможно, достигнув далекого российского города, он сообщит родственникам, что жив, здоров, и какая вокруг красотища", - заметил Пристромов.