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Кричевские чиновники в очередной раз опозорились

  • 13.02.2017, 15:52

Власти не могут решить элементарных вопросов, связанных с ежедневными потребностями людей.

В середине февраля миновал почти месяц с того времени, как был закрыт, обледеневший от больших морозов общественный туалет, обслуживающий нужды пассажиров и работников автостанции г. Кричев.

По имеющейся в распоряжении журналистов «Магілёўскага рэгіёна» информации, ежедневно работники автостанции обслуживают порядка 350-400 пассажиров пригородных, междугородних и межгосударственных маршрутов. Кроме того, рядом автостанцией расположен центральный городской рынок г.Кричева, который в выходные и праздничные дни посещают несколько тысяч кричевлян, жителей ближайших районов Могилевской области, гостей из Смоленской и Брянской областей Российской Федерации. К тому же, надо учесть, что через Кричев, рядом с автостанцией проходит оживленная автодорога Москва-Ивацевичи. И весь этот людской поток, в силу физиологических особенностей человеческого организма, должен иметь достаточно свободный доступ к туалету. А с учетом Государственной программы по развитию придорожного сервиса, этот туалет, в таком городе как Кричев, давно должен быть обеспечен и водой и канализацией.

Но этого на автостанции нет. Был примитивный дощато-кирпичный туалет, но и тот вышел со строя под воздействием дедушки мороза. Журналисты «Магілеўскага рэгіена» подняли эту проблему перед властями района и даже Могилевской области еще в середине января, опубликовав статью под названием «Придорожный сервис» по-кричевски». Чуть позже, позвонили на «прямую телефонную линию», которую проводила 28 января заместитель председателя Кричевского райисполкома Жанна Дмитриева. Жанна Анатольевна, выслушав информацию, возмутилась, пообещала сама побыть на месте «ЧП» и сделать все необходимое, чтобы «это безобразие было немедленно устранено».

После 28 января прошло почти три недели, но как говорят в народе, — «А воз и ныне там!». Единственное, что изменилось после обещания зампреда, так это то, что на заколоченном досками входе в туалет появилась надпись: «Туалет закрыт по техническим причинам». Ни тебе каких-то указателей, ни других сообщений, — ничего больше нет. Хотя по информации работников автостанции, ближайший платный туалет работает в административном здании рынка. А рынок, работает только с 8-00 до 14-00. А в понедельник и вовсе не функционирует. В то время, как автостанция ежедневно начинает свою работу по обслуживанию пассажиров в 5-30 утра, а заканчивает в 20-00 вечера.

Что такое автостанция на территории г.Кричева. Это своеобразные «ворота в город» и «визитная карточка» района, действующей власти. Причем, не только районной, которая, в лице местных чиновников, — давно уже забила … и на имидж города, и на имидж области, и на имидж страны. Она не способна решить даже самые необходимые потребности, которые возникают у живого человека.


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