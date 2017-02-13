Видеохит: собака катается на самокате по оживленной трассе

Видеохит: собака катается на самокате по оживленной трассе1
- 13.02.2017, 15:59
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Собака научилась кататься на самокате и уверенно передвигается по трассам.
Видеоролик, снятый в Китае, показывает, как владелец самоедской лайки довольно новаторски подошел к такому, казалось бы, обыденному делу, как прогулка с питомцем.
На кадрах, набирающих популярность в социальных сетях, видно, как мужчина, сидящий на скутере, везет рядом с собой самокат, на котором на задних лапах стоит храбрая собака, пишет 120.su.
Неудивительно, что и очевидцы, и пользователи интернета, изумились, глядя на такое необычное зрелище. Впрочем, многие все-таки осудили легкомысленного владельца лайки, который ради привлечения внимания вполне мог спровоцировать ДТП на оживленной трассе.