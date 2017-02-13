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Видеохит: собака катается на самокате по оживленной трассе

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  • 13.02.2017, 15:59
  • 4,255

Собака научилась кататься на самокате и уверенно передвигается по трассам.

Видеоролик, снятый в Китае, показывает, как владелец самоедской лайки довольно новаторски подошел к такому, казалось бы, обыденному делу, как прогулка с питомцем.

На кадрах, набирающих популярность в социальных сетях, видно, как мужчина, сидящий на скутере, везет рядом с собой самокат, на котором на задних лапах стоит храбрая собака, пишет 120.su.

Неудивительно, что и очевидцы, и пользователи интернета, изумились, глядя на такое необычное зрелище. Впрочем, многие все-таки осудили легкомысленного владельца лайки, который ради привлечения внимания вполне мог спровоцировать ДТП на оживленной трассе.


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