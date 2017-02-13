Украина подала в ВТО иск из-за «торговой агрессии» России 14 13.02.2017, 16:07

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Украинские власти добиваются отмены ограничений на транзит товаров через РФ.

Минэкономразвития Украины потребовало от Всемирной торговой организации (ВТО) создать группу экспертов, которая должна будет дать оценку введенным Россией ограничениям на транзит украинских товаров в Казахстан и Кыргызстан, сообщает rbc.ru.

«Торговая агрессия Российской Федерации, в том числе неправомерные действия по ограничению транзита (а де-факто почти полный запрет) из Украины в третьи страны, должна получить объективную оценку экспертов ВТО, и, безусловно, должна быть отменена», — заявила замглавы Минэкономразвития Украины Наталья Никольская, слова которой приводятся в сообщении ведомства.

Никольская подчеркнула, что специалисты ее ведомства приложат все усилия для доказательства своей правоты, и выразила надежду на то, что отмена транзитных ограничений поможет устранить нарушения прав и интересов украинских производителей и экспортеров.

Комментируя действия украинского Минэкономразвития, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия, как обычно, будет использовать для защиты своих интересов «предусмотренные международным правом методы и способы».

«Эвентуальные рассуждения вряд ли уместны», — ответил Песков на вопрос о том, чем может грозить России иск Украины.

Потери украинских товаропроизводителей от введенных Россией ограничений в Минэкономразвития Украины оценивают в $400 млн, а сокращение объема экспорта украинских товаров в страны Центральной Азии — в 38,3%. По оценкам экспертов, от введенных Россией ограничений пострадали около 79% экспортных поставок из Украины в Казахстан и 95% поставок в Кыргызстан.

Запрос о начале консультаций по вопросу ограничения Россией транзита украинских товаров власти Украины направили в ВТО в сентябре 2016 года, однако в течение отведенных правилами ВТО 60 дней урегулировать спор не удалось.

3 июля 2016 года президент России Владимир Путин внес изменения в свой указ, который ограничивает транзит украинских грузов по территории России. В частности, транзит товаров, подпадающих под продовольственные санкции, был запрещен полностью. Кроме того, запрещен транзит грузов, в отношении которых применяются ставки ввозных таможенных пошлин выше нуля, установленные единым тарифом Евразийского

экономического союза (в него входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия).

В начале сентября того же года президент Украины Петр Порошенко назвал ограничения для украинских товаров актом «экономической агрессии» России и одной из причин падения уровня жизни украинцев.

В январе 2017 года замминистра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань заявил, что потери Украины от ограничения транзита товаров через Россию превысили $1 млрд.