Белорусские боксеры завоевали три «бронзы» на турнире в Венгрии 13.02.2017, 16:24

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В 61-м международном турнире принимали участие более 160 боксеров из 24 стран.

Белорусские боксеры завоевали три бронзовые награды на престижном международном турнире в венгерском Дебрецене «Мемориал Иштвана Бочкаи», сообщает БелТА.

До стадии полуфинала по турнирной сетке добрался Максим Вислоух (весовая категория до 64 кг). В поединке за выход в финал он встретился с представителем Молдовы Дмитрием Галаготом, более опытный соперник Максима, который также является призером чемпионата Европы-2013 в Минске, по решению судей был сильнее - 3:2.

В тяжелой весовой категории свыше 91 кг представитель белорусской команды Александр Калеев в 1/2 финала уступил Виктору Выхристу из Украины (0:5) и занял третье место. В соревнованиях среди женщин белоруска Яна Бурим в полуфинале не смогла одолеть Юн Чан из Китая, уступив ей 2:3. Согласно правилам бокса, атлеты, уступившие в полуфинале, награждаются бронзовыми медалями. За чертой призеров прошедших соревнований остались белорусы Андрей Михайлов, Сергей Новиков и Виктория Кебикова.

В 61-м международном турнире «Мемориал Иштвана Бочкаи» принимали участие более 160 боксеров из 24 стран. Другой представитель сборной Беларуси, серебряный призер первых Европейских игр Дмитрий Асанов, принял участие в турнире в Орше памяти заслуженного тренера Беларуси Анатолия Колчина. В весовой категории до 56 кг в финале он был сильнее Дмитрия Дешкевича.