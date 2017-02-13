Охлобыстин вслед за Прилепиным захотел воевать за «ДНР» 59 13.02.2017, 16:30

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Иван Охлобыстин

По словам актера, он мог бы стать рядовым.

«Вряд ли я стал бы медиком, потому что я не медик. Вряд ли замполитом, потому что не имею соответствующее образование. Что-нибудь рядовое, как все обычные люди. Я человек простой», - сказал Иван Охлобыстин в интервью радиостанции «Говорит Москва».

При этом актер подчеркнул, что готов вступить в «ополчение» только по призыву.

«Я же священнослужитель, хоть и под запретом, мне нельзя оружие носить. Если бы это не препятствовало... По большом счету, если произойдет какой-то призыв, возникнет необходимость, то можно не сомневаться. Это же правое дело, как борьба с фашизмом. Но мне кажется, что эффективнее я здесь», - сказал актер.

Ранее стало известно, что Захар Прилепин занял руководящую должность в батальоне террористов «ДНР». Писатель с октября прошлого года числится заместителем командира воинского подразделения по работе с личным составом.