Диетологи назвали пять самых полезных бюджетных продуктов 9 13.02.2017, 16:44

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Например, болгарский перец – это настоящий кладезь полезных элементов.

Специалисты в ходе исследования обнаружили пять самых полезных для здоровья человека продуктов. Как оказалось, это доступно каждому.

Здоровый образ жизни все больше входит в моду и распространяется даже среди молодежи. По общему мнению, на это нужно тратить много денег. Как выяснилось, это совсем не так. Ведь самые полезные продукты являются более чем доступными, пишет orthodox.od.ua.

Так, болгарский перец – это настоящий кладезь полезных элементов. Он вмещает такие витамины, как А, Е, К, Р, С, группы В (В1, В3, В2, В6, В5, В9). Стоит заметить, по количеству витамина C перец не уступает даже лимону и черной смородине. Содержит в себе антиоксиданты.

Также очень благотворным является кунжут. Здесь содержатся витамины А, С, Е и группы В, минералы – фосфор, железо, цинк, магний. Кроме того, он включает в себя полезные кислоты бета-ситостерин, лецитин и фитин.

Не стоит забывать о таком целебном продукте, как морская капуста. Этот вид водорослей значительно улучшит самочувствие и внешний вид, при систематическом его приеме.

В ней содержится большой набор макро- и микроэлементов, все витамины из группы B и в большом количестве E, A, C и D. Стоит употреблять морскую капусту людям с заболеванием щитовидной железы, анемией, ожирением и авитаминозе. А также ее применяют в качестве предотвращения онкологических заболеваний.

Еще один полезный продукт – это куркума. Эта ярко-оранжевая специя хранит в себе такие витамины, как К, В3, В2, С, В, кальций, йод, фосфор и железо. Куркуму рекомендуют людям, страдающим сахарным диабетом или ожирением. Очень хорошо помогает при мигрени, болезнях кишечно-желудочного тракта, желчекаменной болезни.

Множество полезных веществ содержится в грибах. Практически во всех видах есть В1, В2, С, D и РР. Содержится калий, железо, фосфор, цинк, медь и марганец. Также грибы обязательный продукт в рационе вегетарианцев, так как содержит большое количество белка, необходимого для хорошего состояния здоровья человека.

Очень радует, что все эти продукты более чем доступны каждому человеку. Диетологи рекомендуют обратить внимание на то, что дарит природа.