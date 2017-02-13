Правозащитники требуют расследовать провокацию против Жемчужного 5 13.02.2017, 16:50

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Михаил Жемчужный

Фото: «Радыё Свабода»

Администрация колонии устроила против политзаключенного ночную провокацию и изымает письма, в которых он об этом сообщает.

В одном из своих писем к правозащитнице Татьяне Ревяко политзаключенный Михаил Жемчужный в нескольких словах вспомнил об инциденте, который произошел с ним в исправительной колонии №14 в Новосадах, где он отбывает наказание, сообщает сайт spring96.org.

"По поводу моего заявления о безопасных условиях содержания, по инциденту в ночь после визита адвоката, мне их никто не обеспечил... Вызвал только оперативник, поинтересовался "Как дела?" и сообщил, что посторонних на территории исправительной колонии быть не могло. Но камера видеонаблюдения всё писала..."

Очевидно, основатель "Платформа Инновейшн" Михаил Жемчужный об этом происшествии писал подробнее в прежнем письме, однако корреспонденция на свободу не дошла.

Татьяна Ревяко, беспокоясь за безопасность политзаключенного, обратилась с обращением к начальнику Управления Департамента исполнения наказания по Минску и Минской области, в котором сообщила о том, что в ночь с 23 на 24 января 2017 года с М. Жемчужным произошел некий инцидент, в результате которого заключенный был вынужден обратиться с заявлением о безопасных условиях содержания:

"Суть того, что произошло с М. Жемчужным мне неизвестна, поскольку письмо от 25 января 2017 года, адресованное мне Жемчужным, в котором содержалась информация об этом инциденте, мной не было получено. Об изъятии этого письма из переписки Жемчужный администрацией колонии уведомлен не был. В обеспечении безопасных условий содержания М. Жемчужному было отказано".

Правозащитница просит провести проверку инцидента, произошедшего с политзаключенным в ночь с 23 на 24 января 2017 года в ИК-14, обязать администрацию колонии обеспечить безопасные условия содержания, которые бы не угрожали его жизни и здоровью, а также провести проверку законности действий администрации ИК -14 по изъятию корреспонденции заключенного и корреспонденции, которая направляется этому узнику.

Напомним, в течение ближайшего времени должен состояться суд по изменению режима содержания Михаилу Жемчужному: ему грозит направление в тюрьму сроком на 3 года.

Основатель "Платформа Инновейшн" Михаил Жемчужный в июле 2015 года был осужден Витебским областным судом на 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима. 23 октября судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда рассмотрела кассационную жалобу и назначила ему более строгое наказание - шесть с половиной лет лишения свободы.

Он был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 376 (части 1 и 2), ч.5 ст. 16, ст. 375 (часть 1) и ст. 431 (части 1 и 2): подстрекательстве к умышленному разглашению сведений, составляющих служебную тайну; незаконном приобретении и сбыте специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации, в том числе - повторно; даче взятки и даче взятки повторно.

Белорусскими правозащитниками Михаил Жемчужный признан политическим заключенным.