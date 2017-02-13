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The Wall Street Journal: Трамп противостоит Путину лучше Обамы

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  • 13.02.2017, 17:14
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Коллаж АБН

Новый президент будет вести переговоры с Кремлем с позиции силы.

На прошлой неделе в СМИ просочились детали телефонного разговора президента США Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина. "Привычные анонимные источники сообщили, что, когда Путин заговорил о договоре 2010 года СНВ-3 о сокращении стратегических наступательных вооружений, Трамп спросил своих помощников, что туда входит, и, будучи проинформирован, заявил, что это - одна из тех плохих сделок Обамы, которые он собирался перезаключить на новых условиях", - пишет в американском деловом издании The Wall Street Journal Джон Болтон, республиканский политик и дипломат, старший научный сотрудник Института американского предпринимательства (Вашингтон) и бывший постоянный представитель США при ООН (перевод – inopressa.ru).

"Если это действительно так, Трамп правильно понял суть договора, - считает Болтон. - С точки зрения США, СНВ-3 - очень плохая сделка, продукт панацеи времен "холодной войны" для снижения ядерного напряжения". По словам автора, после заключения договора "Москва пользовалась его слабыми местами, чтобы восстановить и модернизировать свой арсенал ядерных боеголовок и баллистических ракет, пока Обама сидел сложа руки".

"На фоне возбужденных сообщений в прессе о предполагаемой симпатии Трампа к Путину, - пишет политик, - ясно одно: политика администрации Трампа по России и ее стратегическая оценка по этому вопросу все еще формируются". По словам Болтона, "если суть комментариев Трампа по СНВ-3 была передана верно, значит, он противостоит пожеланиям Путина и не впервые".

К примеру, Трамп однозначно выступил противником соглашения с Ираном, заключенного Обамой. По некоторыми сведениям, пишет Болтон, Белый lом обдумывает причисление Корпуса стражей исламской революции к иностранным террористическим организациям, что оказало бы значительный политический и экономический эффект на российский ОПК, особенно на "Рособоронэкспорт" - государственную компания, занимающуюся экспортом оружия.

"Вашингтон также должен противостоять российскому проникновению на Ближний Восток при помощи военных и политических методов, в русле которого Сирия используется как рычаг, - считает Болтон. - И хотя Украина может здесь показаться ни при чем, это не так". По мнению Болтона, "дипломатические усилия Москвы "решить" сирийский конфликт по большей части направлены на то, чтобы "помочь" Европе с проблемой сирийских беженцев, подталкивая колеблющихся европейцев еще сильнее к снятию санкций". Политик полагает, что "любое свидетельство об американской слабости по санкциям подстегнет российские усилия по дальнейшему проникновению на Ближний Восток, усилив опасный и дестабилизирующий эффект тактического союза Москвы с Ираном".

Автор считает важными слова Трампа, что он не знает, какими в конечном итоге будут его отношения с Путиным. "Он, несомненно, должен признать, что национальные интересы, а не личная химия лежат в основе внешней политики великих держав", - пишет Болтон. Новый президент должен усилить санкции, успокоить союзников по НАТО, "а потом уже пить кофе с Владом", подытоживает политик. "Переговоры нужно вести только с позиции силы", - считает он.


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