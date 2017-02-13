закрыть
13 февраля 2017, понедельник, 20:02
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Белорусы отказывают платить коммуналку

4
  • 13.02.2017, 17:19
  • 6,486

В 2016 году увеличение просроченной задолженности населения за услуги ЖКХ произошло во всех регионах.

В конце прошлого года белорусы активно обсуждали безналичные субсидии на оплату коммуналки: необходимую помощь могли получить только некоторые категории населения. Органы власти сразу же предупредили: воспользоваться субсидией смогут граждане и семьи, в которых расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают 20% совокупного дохода для городских жителей и 15% совокупного дохода — для сельских жителей. Сегодня стало известно, сколько наших соотечественников смогло облегчить свою участь, пишет onliner.by.

В октябре — декабре минувшего года 2380 домохозяйств воспользовались безналичными жилищными субсидиями для частичного возмещения платы за коммунальные услуги. Такая информация была озвучена на итоговой коллегии Минжилкомхоза.

Между тем проблема неплатежей по-прежнему остается одним из сдерживающих факторов развития системы ЖКХ. В 2016 г. увеличение просроченной задолженности населения произошло во всех регионах. Так, в Минске отмечен рост в 2,8 раза — просроченная задолженность здесь составляет 3 млн 312 тыс. руб. Уровень оплаты платежей населением за оказанные жилищно-коммунальные услуги в целом по республике в 2016 г. составил 98,7%.

Для «пробуждения сознательности» у должников коммунальники используют разные методы, самыми радикальными из которых являются отключение жилищно-коммунальных услуг и выселение из квартир.


Мнение

Одиссея Сергея Жадана
Одиссея Сергея Жадана Богдан Яременко
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор Андрей Ожаровский
Уже не смешно
Уже не смешно Ирина Халип
Куба или Эстония?
Куба или Эстония? Леонид Злотников


Интервью

Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой