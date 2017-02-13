Белорусы отказывают платить коммуналку 4 13.02.2017, 17:19

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В 2016 году увеличение просроченной задолженности населения за услуги ЖКХ произошло во всех регионах.

В конце прошлого года белорусы активно обсуждали безналичные субсидии на оплату коммуналки: необходимую помощь могли получить только некоторые категории населения. Органы власти сразу же предупредили: воспользоваться субсидией смогут граждане и семьи, в которых расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают 20% совокупного дохода для городских жителей и 15% совокупного дохода — для сельских жителей. Сегодня стало известно, сколько наших соотечественников смогло облегчить свою участь, пишет onliner.by.

В октябре — декабре минувшего года 2380 домохозяйств воспользовались безналичными жилищными субсидиями для частичного возмещения платы за коммунальные услуги. Такая информация была озвучена на итоговой коллегии Минжилкомхоза.

Между тем проблема неплатежей по-прежнему остается одним из сдерживающих факторов развития системы ЖКХ. В 2016 г. увеличение просроченной задолженности населения произошло во всех регионах. Так, в Минске отмечен рост в 2,8 раза — просроченная задолженность здесь составляет 3 млн 312 тыс. руб. Уровень оплаты платежей населением за оказанные жилищно-коммунальные услуги в целом по республике в 2016 г. составил 98,7%.

Для «пробуждения сознательности» у должников коммунальники используют разные методы, самыми радикальными из которых являются отключение жилищно-коммунальных услуг и выселение из квартир.