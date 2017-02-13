Андрей Пионтковский: Такие на Донбассе долго не живут 8 13.02.2017, 17:40

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Андрей Пионтковский

Фото: finam.fm

Идейных политруков на Донбассе периодически зачищают российские власти.

Об этом "Обозревателю" заявил российский политолог, журналист, политический деятель Андрей Пионтковский.

"Прилепин - честный убежденный русский фашист. Такие на Донбассе долго не живут. Их там периодически зачищают косящие под фашистов мультимиллиардер Путин и мультимиллионер Сурков", - заявил он.

"А, кстати, как депутат Шаргунов? (Российский писатель, журналист, депутат Госдумы России Сергей Шаргунов. – Ред.) Тоже отправится на сафари "пострелять хохлов" или будет только продолжать завозить туда грузовичками пушечное мясо с российских автомоек", - добавил Пионтковский.

Отвечая на вопрос, почему Прилепину разрешают делать заявления о том, что "вся Украина – цель", политолог пояснил: "Потому что это очень близко по душе Путину. В Кремле даже завидуют Прилепину и Гиркину, что они могут так говорить. Но это психологическое объяснение. А с точки зрения рациональной, им нужны такие Прилепины, Моторолы и Гиви, поскольку в Кремле не решаются на полномасштабное вторжение, но намерены поддерживать это давление на Украину".

"У них другая стратегия: уничтожить Украину не военным способом, а политическим и дипломатическим. Правда, Прилепину, как выяснилось, этого недостаточно. Ему хочется просто уничтожить Украину", - добавил Пионтковский.

Один из идеологов "русского мира", российский писатель Захар Прилепин стал "заместителем командира батальона спецназа по работе с личным составом" террористов "ДНР", получив при этом "звание майора".