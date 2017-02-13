закрыть
13 февраля 2017, понедельник, 20:03
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Андрей Пионтковский: Такие на Донбассе долго не живут

8
  • 13.02.2017, 17:40
  • 6,824
Андрей Пионтковский
Фото: finam.fm

Идейных политруков на Донбассе периодически зачищают российские власти.

Об этом "Обозревателю" заявил российский политолог, журналист, политический деятель Андрей Пионтковский.

"Прилепин - честный убежденный русский фашист. Такие на Донбассе долго не живут. Их там периодически зачищают косящие под фашистов мультимиллиардер Путин и мультимиллионер Сурков", - заявил он.

"А, кстати, как депутат Шаргунов? (Российский писатель, журналист, депутат Госдумы России Сергей Шаргунов. – Ред.) Тоже отправится на сафари "пострелять хохлов" или будет только продолжать завозить туда грузовичками пушечное мясо с российских автомоек", - добавил Пионтковский.

Отвечая на вопрос, почему Прилепину разрешают делать заявления о том, что "вся Украина – цель", политолог пояснил: "Потому что это очень близко по душе Путину. В Кремле даже завидуют Прилепину и Гиркину, что они могут так говорить. Но это психологическое объяснение. А с точки зрения рациональной, им нужны такие Прилепины, Моторолы и Гиви, поскольку в Кремле не решаются на полномасштабное вторжение, но намерены поддерживать это давление на Украину".

"У них другая стратегия: уничтожить Украину не военным способом, а политическим и дипломатическим. Правда, Прилепину, как выяснилось, этого недостаточно. Ему хочется просто уничтожить Украину", - добавил Пионтковский.

Один из идеологов "русского мира", российский писатель Захар Прилепин стал "заместителем командира батальона спецназа по работе с личным составом" террористов "ДНР", получив при этом "звание майора".


Мнение

Одиссея Сергея Жадана
Одиссея Сергея Жадана Богдан Яременко
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор Андрей Ожаровский
Уже не смешно
Уже не смешно Ирина Халип
Куба или Эстония?
Куба или Эстония? Леонид Злотников


Интервью

Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой