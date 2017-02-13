«Фирму АВС» оштрафовали на $4600 за упаковку майонеза 17 13.02.2017, 17:47

11,676

Гродненскую компанию признали виновной в недобросовестной конкуренции.

В прошлом году между двумя крупнейшими белорусскими производителями майонеза случился конфликт: «Камако» упрекнул «Фирму АВС» в недобросовестной конкуренции, дело дошло до суда. В ноябре прошлого года суд вынес решение по иску первых. Оно было в пользу истца. Но гродненская компания отказывается признавать поражение. В итоге «Фирму АВС» оштрафовали на 9200 рублей, пишет onliner.by.

10 ноября судебная коллегия по делам интеллектуальной собственности Верховного суда вынесла постановление по поводу двух «Провансалей»: признать продукт компании АВС актом недобросовестной конкуренции. А позже Экономический суд Гродненской области привлек ОДО «Фирма АВС» к административной ответственности за недобросовестную конкуренцию.

— Согласно решению судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного суда Республики Беларусь действия ОДО «Фирма АВС» по введению в гражданский оборот продукции — майонеза «Провансаль Тот самый вкус!» в упаковке, способной вызвать смешение с товаром — майонезом «Камако Провансаль Столичный», были признаны актом недобросовестной конкуренции. Постановлением Экономического суда Гродненской области за совершение действий, являющихся в соответствии с антимонопольным законодательством недобросовестной конкуренцией, юридическое лицо привлечено к административной ответственности на сумму в размере 400 базовых величин (9200 рублей). Постановление суда по делу об административном правонарушении исполнено, — сообщает сайт МАРТ.