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Оптические загадки, над которыми люди ломают голову с 1880 года

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  • 13.02.2017, 17:58
  • 17,495

Американский журнал 137 лет назад опубликовал головоломки, разгадать которые оказалось по силам далеко не всем.

Издание AdMe.ru перепечатало загадки, от которых мозг практически начинает кипеть.

А эти оптические головоломки, которые впервые появились на страницах одного американского журнала 1880 года, заставят вас поработать не только головой, но и глазами. Попробуйте рассмотреть правильный ответ на каждый из вопросов!

Кто-то видит здесь собаку, кто-то — медведя. А сможете ли вы найти хозяина этого животного?

У этого доктора два пациента. Где они?

Вы видите здесь только зайца или что-то еще?

А в этом прекрасном цветке спряталась прекрасная девушка

Помогите юноше отыскать свою возлюбленную

А в этом цветке спрятано много-много лиц. Сколько нашли вы?


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