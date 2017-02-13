В России не хватает пшеницы для выпечки хлеба 37 13.02.2017, 18:04

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Вместо высококачественной пшеницы на просторах РФ вырастили фуражное зерно.

В России возник дефицит высококачественной пшеницы для производства хлеба. Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на материалы к совещанию «О прогнозной балансе ресурсов и использования зерна в России».

«Высокий урожай неизбежно привел к дефициту качественного зерна, в частности продовольственной пшеницы 3-го класса, являющейся одной из важнейших зерновых культур для производства массовых сортов хлеба в России», — сказано в документе.

Как стало известно, в текущем году наблюдается перекос в сторону избыточного производства фуражного зерна и отсутствие механизмов, стимулирующих производство высококачественных сортов пшеницы.

Сообщается, что дефицит качественной пшеницы сказывается на качестве хлеба.

Ранее стало известно, что запасы зерна в России к 1 января 2017 года увеличились до 39 млн тонн.