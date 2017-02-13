Минчане раскупают книги Сергея Жадана 1 13.02.2017, 18:12

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Сергей Жадан

Фото: maincream.com

После скандала с белорусскими властями спрос на творчество украинского писателя значительно возрос.

Об этом «Радыё Свабода» рассказал менеджер книжного магазина «Логвинов» Евгений Тихонов. Он сказал, что на данный момент в продаже есть только одна книга Сергея Жадана - роман «Ворошиловград», который продается в переводе на белорусский язык.

«В воскресенье, 12 февраля, спрос действительно увеличился. Именно после всех новостей, связанных с Сергеем Жаданом, очень активно начали спрашивать его произведения. У нас только «Ворошиловград» есть, поэтому его и приобретают», - сказал Тихонов.

Он также отметил, что пока не стоит вопрос допечатывания тиража, потому что книга есть в наличии.

Сергей Жадан приехал в Минск 10 февраля, чтобы принимать участие в фестивале памяти Михаила Стрельцова «Стихи на асфальте». Утром 11 февраля стало известно, что ему поставили штамп в паспорт о запрете на въезд в Беларусь на неопределенный срок. В номер гостиницы в Минске около двух часов ночи к нему ворвался милицейский патруль. Ничего не объясняя, милиционеры доставили Сергея Жадана в отделение, потом повезли в Ленинский РУВД. Сергей Жадан рассказал журналистам, что в 2015 году ему был запрещен въезд на территорию Российской Федерации с формулировкой «за причастность к террористической деятельности».

Вечером 11 февраля МВД распространил заявление о том, что запрет касательно Сергей Жадана аннулирован. Сам писатель узнал об этом, выступая в кафе «Грай», где проходила часть фестиваля. Ночью на 12 февраля он уехал в Киев, как это планировал еще до своего задержания.