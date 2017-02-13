Гомельчане о задержке зарплат: Пятый месяц не отдают, пришлось уволиться 2 13.02.2017, 18:22

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В прошлом году во всех без исключения областях, а также в Минске, были зафиксированы факты задолженностей по зарплатам.

В течение прошлого года за задержку зарплат в Беларуси привлекли к административной ответственности более 4 тысяч человек со стороны работодателей. Такую информацию предоставляет Министерство труда и социальной защиты.

Наиболее сложная ситуация со своевременными расчетами в сельскохозяйственных организациях, составляющих 80% от общего количества должников. Задерживают зарплаты также организации, подчиненные министерствам архитектуры, транспорта, образования, концернам «Беллегпром» и «Беллесбумпром». Большинство организаций с задолженностями зарплат перед работниками имели низкую или отрицательную рентабельность.

«Белсат» расспросил жителей Гомеля, задерживают ли им зарплату. Большинство сетует на то, что работодатели обещают заплатить, но не платят или серьезно задерживают выплаты.

По информации Министерства труда и социальной защиты, в прошлом году во всех без исключения областях, а также в Минске, были зафиксированы факты задолженностей по зарплатам.

В течение прошлого года, в рамках мониторинга ведомство проверило более 5,5 тысяч организаций. Проведенное проверка обнаружила 105 организаций, где заработки составляли меньше минимального уровня зарплаты. В связи с этим к административной ответственности были привлечены 92 лица.